UBICU TRAŽE DVA INSPEKTORA: Pored Milice Pavlović, u glavnim ulogama u PEVAČICI gledaćemo i dvojicu opasnih frajera!

Nakon više od godinu dana priprema danas će pasti prva klapa serije "Pevačica", inspirisane životom i misterioznim ubistvom Jelene Marjanović. U glavnoj ulozi i prvi put na filmu gledaćemo Milicu Pavlović, a detektive koji rešavaju njenu smrt tumačiće Zlatan Vidović, glumac iz Banjaluke, i Igor Đorđević.

- Zlatana će publika videti i u filmu "Dara iz Jasenovca", a igrao je kod čuvenog svetskog reditelja Terensa Malika. Odličan je glumac, kao i Igor. Milica Pavlović prelepo peva, to smo svi znali, ali nas je beskrajno oduševila i iznenadila svojim glumačkim talentom, kakav se ne sreće često. Nije ni čudo što je i ranije dobijala ponude za filmske projekte - kratko je rekao Antonijević za Kurir. Zlatan Vidović nije nepoznato ime na Balkanu. Glumac je Narodnog pozorišta Republike Srpske, gde nosi repertoar, a gledaćemo ga i u filmu "Lihvar", serijama "Hotel Balkan" i "Kosti".

Estradnog menadžera kao i u seriji "Folk" igraće Nikola Rakočević, a zaplet u novom projektu neće biti kao što publika očekuje. Kreatori i scenaristi serije su Nataša Drakulić i Predrag Gaga Antonijević, a reditelj Miloš Kodemo. Produkciju potpisuju "Dandelion inc" i "Film danas", koji sa ovom serijom, uz "Državnog službenika", nastavljaju uspešnu saradnju sa Telekomom Srbija. Ubistvo nećemo videti na početku, već će biti više prikazan život i trnoviti put do zvezda. Snimanje serije planira se do sredine novembra. Pokojna Jelena Marjanović, koja je poslužila kao inspiracija za ovu priču, za života je na sve načine pokušavala da se probije na estradi i postane poznata. Nažalost, svojih pet minuta je dočekala tek nakon što je tragično nastradala. Misterija njene smrti već više od tri godine intrigira javnost u Srbiji, a o njenom životu pisali su i svetski mediji.

