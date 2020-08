POČELO SNIMANJE SERIJE I FILMA NEČISTA KRV: Sofka stigla iz Češke, još uči srpski, a prava je LEPOTICA!

Foto: Filip Andrejević, This and That Productions

Nakon višemesečnih priprema, u Ripnju podno Avale u utorak je počelo snimanje ambicioznog filmskog projekta zasnovanog na književnom opusu Borisava Bore Stankovića - film radnog naziva "Hadžijino zvono" i seriju "Nečista krv", koji će zajedničkim snagama režirati Goran Stanković i Milutin Petrović po scenariju Vojislava Nanovića i Milene Marković.

Filmski centar Srbije je podržao razvoj i produkciju ovog filma, a iza serije su stali Telekom Srbija i RTS.

foto: Filip Andrejević, This and That Productions

"Hadžijino zvono" govori o propasti stare srpske gazdinske porodice kroz koju paralelno pratimo slabljenje Osmanske imperije i stvaranje mlade srpske kneževine. Lik Hadži Trifuna tumači iskusni Dragan Bjelogrlić, koji nije snimao prvog dana, dok su uloge njegovih sinova Mite i Jovče pripale mladim glumcima u usponu Marku Grabežu i Nedimu Neziroviću. Prvog dana snimanja Grabežove partnerke su bile Nela Mihailović (Kata) i Teodora Dragićević (Stojna).

foto: Profimedia

Ono što domaće gledaoce svakako najviše zanima jeste ko će tumačiti jedan od najlepših i najtragičnijih ženskih likova domaće književnosti - Sofku, kći efendi Mite. Za ulogu koju sanja svaka glumica odabrana je mlada zvezda Sara Sandeva, devojku koja je svojom nesvakidašnjom lepotom, talentom i skromnošću već očarala celu ekipu serije.

Sara je rođena u Skoplju pre 23 godine, ali se kao dete s porodicom preselila u Prag, gde i danas živi. Glumom se bavi od šeste godine, a već sa četrnaest počela je da dobija prve profesionalne uloge, najpre u serijama, a potom i na filmu i u pozorištu. Na praškom konzervatorijumu studira muziku i dramu.

Do sada iza sebe ima već dvadesetak uloga u Češkoj, a trenutno radi i na nekoliko internacionalnih projekata. Sofka je njena prva uloga na našim prostorima, a ovih dana intenzivno vežba - starovranjanski. - Najveći izazov mi je jezik. Na tome radim najviše kako bih na setu mogla da se fokusiram samo na Sofku.

A sa Sofkom živim sada svaki dan. Imam karijeru u Češkoj, imam tamo puno posla, ali rođena sam u Makedoniji a moja prabaka je potekla iz Srbije. Gajim veliko poštovanje i golemu odgovornost zbog toga što sam svesna šta znači uloga Sofke i šta znači roman "Nečista krv". Za mene se sada sklopilo sve - pravi projekat, pravi ljudi i pravo vreme. Neizmerno sam srećna što sam deo ovako velike priče - sa osmehom kaže Sara.

foto: Filip Kartous

Direktor filma i serije je Ivan Krstović, a projekat nastaje u produkciji produkcijske kuće This and That Productions, na čijem je čelu Snežana van Hauvelingen. Planirano je da snimanje traje 84 dana i očekuje se da film "Hadžijino zvono" pred publiku stigne tokom 2021. godine.

Kurir, Filip Andrejević, This and That Productions

