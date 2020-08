DRUŠTVO JE POTONULO U PREVARE, LAŽ I NEMORAL: Milan Gutović bez dlake na jeziku o svemu, a ima poruku za MLAĐE GLUMCE!

Milan Lane Gutović iza sebe ima zavidnu karijeru koju mnogi mladi glumci priželjkuju.

Po njegovom mišljenju, nemoral i laž su preplavile društvo.

"Smatram da je društvo potonulo u prevare, laži i nemoral, a omladinac koji ne ume da se prilagodi tom novom vremenu i brzo se oslobodi kućnog vaspitanja ostaje u siromaštvu", započinje intervju glumac.

Skroman i povučen, Gutović svoje vreme najviše provodi u vikendici u Vojvodini gde dane provodi u miru. U javnosti se ne sreće toliko često, a sada za „Blic” otkriva da mu vikendica služi kao sklonište za pecanje.

"Nije to vikendica, nego kontejner. Služi mi kao sklonište kad pecam", pojašnjava detaljnije Gutović, kojem je pecanje jedan od omiljenijih hobija.

"Verovatno je razlog što me lov nije zanimao. Nije me zanimao ne samo što imam neki sažaljiv odnos prema životinjama, nego se u lov uglavnom ide u nekoj gužvi, a na pecanju nema nikoga."

Spekulisalo se da do nastavka jedne serije nije došlo jer je Milan bio nezadovoljan honorarom koji mu je tada bio ponuđen. On sada otkriva da je to pitanje za nekog drugog.

"Ne umem da odgovorim, jer je to pitanje za one koji daju novac i projektuju dobit", kaže glumac koji za kraj intervjua dodaje da ne razmišlja o budućnosti i planovima unapred, a ima poruku za mlade.

"Ništa. Od njihove sposobnosti ionako ništa ne zavisi. U ovim uslovima samo lična sreća pomaže. Bolje je da imaju gde da igraju i da nam pomognu kod izbora omiljenog glumca", govori Gutović.

