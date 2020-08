KRALJ ROKENROLA UMRO JE NA DANAŠNJI DAN: Elvisa svi pamte po hitovima i skandalima, a ovo su TEORIJE o njegovoj SMRTI!

Elvis Presli, svetska muzička ikona 20. veka i kralj rokenrola, umro je na današnji dan 1977. godine u 42. godini, a njegov grob na imanju u Grejslendu poseti i 750.000 posetilaca godišnje, što Elvisovu kuću čini dugom najposećenijom u SAD, posle Bele kuće.

Malo ko na svetu ne zna hitove "Viva Las Vegas", "Can't help folling in love", "Its now or never", "Always on my mind"...

Rođen je u siromašnoj porodici, bio je samouk, deca su ga zadirkivala zbog privrženosti majci, a umesto željenog bicikla dobio je gitaru, i tako je sve počelo. Glumio je u 26 filmova. Prodao je više od 600.000.000 ploča i osvojio tri Gremi nagrade, a već u 36. i Gremi nagradu za životno delo.

Džon Lenon govorio je da bez Elivisa ne bi bilo ni Bitlsa, a Frenk Sinatra za sebe da je samo pevač, a Elvis oličenje cele američke kulture.

Kralj roka mrtav je već 43 godine, ali mit o njemu i dalje postoji, jedina je osoba savremenog doba za koju svi znaju ako se kaže samo Elvis bio u Pekingu, Hondurasu, na Madagaskaru u Gani, na raznim jezicima i kulturama istog trena svi znaju o kome je reč. Mediji su voleli da kažu da je sve na Elvisu i oko njega vrištalo na pobunu i seksualne slobode, od plesa kukovima, duboka glasa, do pripijene odeće. Mlade obožavateljke bacao je u trans, a konzervativnu Ameriku u očaj.

U poslednjih 30 meseci lečio ga je "dr Nik" - Džordž Nikopulos koji mu je za to vreme propisao 19.000 različitih tipova lekova. Na porodičnom imanju u Grejslendu - Memfisu, svake godine okupljale su se hiljade poštovalaca iz celog sveta. Sahranjen je sa roditeljima i bratom blizancem koji je umro na rođenju. Pre nekoliko godina, Elvisova bivša supruga Prisila, koju je upoznao kada je imala 14 godina, tokom služenja vojnog roka, i njihova ćerka Lisa Mari Presli, obratile su se obožavaocima na grobu, kojih je tada bilo oko 75.000.

