BILA ZVEZDE FILMA NIJE LAKO SA MUŠKARCIMA! Glumila ćerku Milene Dravić, pričalo se da je UOBRAŽENA, a evo šta ona kaže

Film "Nije lako sa muškarcima" 35 godina od premijere i dalje osvaja publiku. Glumicu koju svi dobro pamte danas na ulici mnogi ne bi prepoznali.

Ana Simić se posle snimanja čuvenog filma, u kom joj je majku igrala Milena Dravić, povukla sa velikog platna na duži vremenski period, a postala je, kako sama kaže, "razmažena glumica".

- Pomislim često koliko sam imala sreće da radim taj film. Opet, bila je slučajnost, bila sam debitant. Imala sam pre toga malu epizodu u "Tesnoj koži", odakle su me nagovorili da idem na Akademiju, to nisam uopšte planirala. Onda se desio film "Nije lako sa muškarcima", a to je bio prvi film Miše Vukobratovića. Napravio je veliku audciju u studiju Mike Aleksića i tako sam dobila ulogu. To su takođe bile prve uloge Branke Katić i Dubravke Mijatović - prisetila se Ana jednom prilikom kako je izgledao trenutak kada je dobila ovu ulogu, ali je otkrila i da je zbog toga umalo bila izbačena sa Fakulteta dramskih umestnosti.

- Imala sam osamnaest godina i bila druga godina FDU, na klasi profesora Minje Dedića. Bilo je vrlo čupavo da snimam, jer je on bio poznat po tome da ne daje studentima, dok ne diplomiraju, da rade. On je iz novina saznao da sam tog leta snimala... Kada sam došla na fakultet bilo je vrlo opasno, naravno oprostio mi je jer me je voleo. Sa druge strane to je pripisao mojim godinama pošto sam sa 16. godina upisala Akademiju - izjavila je glumica tada.

- Bila sam posle tog filma razmažena glumica, ne uobražena. Pošto je taj film imao standard u svakom smislu, bio je pristojan i urađen tačno u svakom smislu. Težila sam onda da svaki naredni mora da bude u tom pravcu - rekla je Ana, koju smo mogli da gledamo i u "Boljem životu" i "Čarlstonu za Ognjenku".

- Zato sam malo odbijala filmove, mislim malo kada kažem... Sedam projekata sam odbila. Iz nekih raznih razloga, koji su meni u tom momentu bili bitni. Onda sam u Pozorištu na Terazijama nastavila da igram, a i danas igram - objasnila je Ana.

Prema njenim rečima za savršen fizički izgled u 55. godini krive su konstantne probe koje ima u pozorištu. Posvećena je privatnom životu i svaki slobodan trenutak koristi kako bi ga provela sa prodicom.

