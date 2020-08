PEJDŽ IZ SERIJE ČARI IZNELA ŠOKANTNE TVRDNJE: Reditelj Aleksander Pejn me silovao kad sam imala 15 godina!

Glumica Rouz Mekgovan (46) tvrdi da ju je slavni reditelj Aleksandar Pejn (59) silovao kad je imala 15 godina. Ona, zapravo, u svom obraćanju na društvenim mrežama piše da je iskorišćena za seks, ali smatra da je to krivično delo jer je tada bila maloletna. Prema pisanju Dejli mejla, do incidenta je navodno došlo krajem osamdesetih godina.

- Aleksandere Pejne, rekao si da sednem i prikazao mi pornić koji si režirao za "Šou-tajm" pod drugim imenom. Još se sećam tvog apartmana u Silverlejku. Vrlo si obdaren. Nakon toga ostavio si me na uglu ulice. Imala sam 15 godina - poručila je glumica na Tviteru, pa se potom oglasila na Instagramu.

- Nakon iskustva s njim napustila sam glumu, dok nisam otkrivena kad sam imala 21 godinu. Kad se to dogodilo, rekla sam: "Nek se nosi sve, idemo da to napravimo." Čak sam mu na Tviteru čestitala na osvojenom Oskaru 2012, što pokazuje koliko duboko sam bila u kultu Holivuda. Tužna sam zbog sebe odrasle koja još uvek misli da sam to izabrala. Seksualno iskorišćavanje je stvarno. Ako pokušavaš da imaš seks s maloletnom osobom, onda činiš zločin, čak i ako maloletnica to ne zna. Bio mi je privlačan pa sam mislila da je do mene, ali to nije tačno - napisala je Rouz, koju publika najviše zna po ulozi Pejdž iz hit serije "Čari".

Ona je prošle godine optužila i reditelja Harvija Vajnstina da ju je silovao u hotelskoj sobi 1997. godine.

