BILI SU OMILJEN GLUMAČKI PAR U VELIKOJ JUGI Upoznali su se na snimanju, venčali na PAUZI za RUČAK, a ona im je bila KUMA

Legendarni glumac Dragan Nikolić, koji nas je napustio 2016. godine, rođen je 20. avgusta 1943. godine.

Ipak, ono što je retko ko znao je to da Dragan nije slavio svoj rođendan. U njegovom domu tog dana ne bi bilo ni torte ni proslave zbog jednog tragičnog događaja.

Naime, život Dragana Nikolića obeležile su, nažalost, tri smrti. Ali, jedna je posebno uticala na prepoznatljiv osmeh kojim je plenio na filmskom platnu.

Naime, na dan njegovog rođendana, 20. avgusta umro je njegov stariji brat Miroslav, zbog čega Gaga nikada više nije proslavljao svoj rođendan.

Gubitak rođenog brata ga je potpuno promenio. Srpski glumac se nakon toga prilično povukao u sebe – bio je na ivici depresije i veoma dugo je patio…

„Uglavnom smo živeli po ulicama Beograda, nije bilo kompjutera, igračaka, sami smo smišljali igre. Na mene je veliki uticaj imao i moj stariji brat Miroslav, danas pokojni. Bio mi je životni učitelj i uzor u mnogim stvarima. Video bih i gde on greši, pa sam toko mogao da ispravim svoje ponašanje“, govorio je Dragan o svom bratu Miroslavu. Nakon toga, Draganu je preminula i majka za koju je bio veoma vezan.Međutim, najlepša stvar u životu koja se Draganu dogodila, jeste upoznavanje Milene sa kojom je ostao do kraja života. Njihova ljubav bila je ogromna. Bili su jedan od najlepših i najdugovečnijih parova u tadašnjoj Jugoslaviji.

Priča o njihovom upoznavanju i venčanju i dan danas se prepričava.

- Upoznali smo se na snimanju filma "Horoskop". Ona je tad već bila popularna, a meni je to bio, čini mi se, treći ili četvrti film. Tad sam prvi put vidio Milenu Dravić uživo. Bilo nas je petorica momaka koji su igrali velike uloge, a ona je igrala jedinu žensku ulogu u filmu. Na snimanju smo se sprijateljili. Bilo je to jedno veliko druženje, a kasnije se rodila ljubav - rekao je svojevremeno Gaga Nikolić.- Kad sam joj prišao, imao sam utisak da mi je to stara školska drugarica koju dugo nisam vidio ili neka devojka iz kraja koju poznajem ceo život. Upravo u tome je njena prava veličina. Osvojila me je svojom neposrednošću i normalnošću, uprkos velikoj popularnosti koju je već tad uživala. Mogla je da se ponaša kako hoće i niko joj ne bi zamerio, jer je već tada bila jedna od naših najvećih zvezda. To je nešto čime ona pleni i osvaja - dodao je on za "Stori".

Njihovo venčanje oduševilo je mnoge, jer je bilo potpuno atipično za jedan popularni par. Venčanje je bilo simbolično. Venčali smo se 1971. godine, na snimanju novogodišnjeg TV filma "Kako su se volele dve budale", po tekstu Duška Radovića, u režiji pokojnog Ace Đorđevića. U pauzi između snimanja, tražili smo dodatnih sat vremena, otišli u Opštinu Vračar i sklopili brak.- Usred snimanja jednog filma, zamolili smo reditelja da nas pusti na pauzu. Poveli smo i našu kumu Seku Sablić i otišli u opštinu Vračar da se venčamo. Nakon venčanja smo se vratili na snimanje, i nastavili da radimo. Zanimljivo je da nemamo nijednu fotografiju sa venčanja, niko nas nije fotografisao - izjavila je Milena Dravić u jednoj emisiji.

