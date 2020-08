MIODRAG RADONJIĆ IMA DEVOJKU, ALI MU ŽENE I DALJE PRILAZE: Šalju mu i brojeve telefona, a glumac ovako to REŠAVA!

Miodrag Radonjić ne krije vezu sa Milicom koja mu je velika podrška, a žene i dalje "lude" za njim.

Dame često žele da se slikaju sa njim, prilaze mu, a neretko mu šalje i svoje broje telefona u nadi da će ih pozvati. Miodrag je otkrio da li mu to smeta.

"Dešava se da mi često prilaze devojke, kreativne su. Hvala Bogu, prilazile su mi i ranije. Ali nisu navalentne, priđu da me nešto pitaju, slikaju se sa mnom i to je uglavnom to. Međutim, ima i onih hrabrijih, koje pošalju račun sa svojim brojem telefona. Ipak, na takva muvanja moram da ostanem imun", rekao je glumac i dodao da njegova devojka razume sve oko posla i da nije ljubomorna.

"Ona mora da ima razlog da bi bila ljubomorna, ali pošto joj ja ne dajem povoda, onda nemamo takve brige. Godinu i po dana smo zajedno i ona zna čime se ja bavim tako da ne pravi ljubomrne scene", otkrio je Miodrag u "DeToxic".

