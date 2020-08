PAMTE ME I DALJE PO ZVEZDANI IZ SERIJE FOLK: Miljana Gavrilović otkriva hoće li biti nastavka i šta je radila sa Rusima!

Miljana Gavrilović sve nas je osvojila svojom prvom ulogom u seriji "Folk". Međutim, glumica rodom iz Leskovca nije lako stigla do indeksa Fakulteta dramskih umetnosti. Glumu je upisala iz trećeg puta, a malo ljudi zna da je Miljana deo Peletove zlatne klase, koju danas čine poznati glumci Miloš Biković, Miodrag Radonjić, Jelisaveta Orašanin, Tamara Dragičević, Nina Janković, Ivan Mihajlović... Mnogima je godina 2020. gotovo propala, a Miljana je uspela da rodi drugo dete i da dobije ulogu u jednoj američkoj i jednoj ruskoj seriji.

Koliko vam je TV promenio život? Da li se život glumca deli na pre i posle televizije? - Nekim glumcima se život deli na te dve etape, ali to nije moj slučaj, jer nisam doživela nikakvu drastičnu promenu, osim što me ljudi prepoznaju u svakodnevnom životu.

Uz koje TV junake ste odrastali i s kim ste se poistovećivali? - Svi smo mi generacijski manje-više odrastali uz iste serije i filmove, ali se ni sa kim nisam poistovećivala. Kako sam odrastala i sve više čitala određenu literaturu, tako su došle na red i predstave, a samim tim i priželjkivanje određenih uloga.

Pratite li serije?

- Koliko mi vreme to dozvoljava. Zbog dece svakako manje nego ranije.

Šta sve fali na našim televizijama od sadržaja?

- Čini mi se da nemamo dovoljnu raznovrsnost žanrova u svim medijima. Na primer, sada se snimaju uglavnom kriminalističke serije i komedije (pa čak skoro nismo imali ni komediju koju publika pamti, već se vraćamo starijim naslovima tog žanra). Godinama unazad nismo na bioskopskom ili TV ekranu imali istorijsku dramu ili dramu rađenu prema klasicima domaće i svetske literature. Takođe, stičem utisak da se glumačke podele preslikavaju od projekta do projekta i na taj način se raznovrsnost sadržaja još više gubi.

Prva vaša uloga je bila u seriji "Folk", koja se danas često reprizira. Kako danas gledate na svoje početke pred kamerama?

- Srećna sam što sam imala priliku da sarađujem sa takvim imenima naše glumačke scene od Dragana Bjelogrlića do Nataša Ninković i zadovoljna sam svojim učinkom. Svaki početak je težak, ali i zanimljiv, jer vas to prvo iskustvo, prva uloga, kasnije na neki način obeleži u karijeri i toga se najradije sećate. Napisane su još dve sezone serije, ali neće biti snimanja. Kako je završila Zvezdana? Da li vam je žao što niste dobili priliku da priču ispričate do kraja? - Žao mi je što dosad nije, ali ne znači da neće biti ispričana u nekom trenutku. Po reakcijama publike na društvenim mrežama osećam da bi mnogi voleli da se to i desi i vidim da je interesovanje za nju ogromno čak i sada, posle nekoliko godina i nekoliko repriza, i što je još zanimljivije, ne jenjava. Ako se snime te dve sezone, videćete kako se završava Zvezdanina priča, ne bih da otkrivam.

Na Kurir TV se trenutno reprizira serija "Sumnjiva lica". Kakve vas uspomene vežu za samo snimanje?

- Prvi put sam radila na projektu sa više reditelja i prvi put se našla u komediji. Zadatak nije bio lak, ali sam se beskrajno zabavljala i mnogo toga naučila o satiri iz vizure drugih ljudi.

foto: Ivana Savić

Gde se bolje snalazite, u komediji ili dramu? Šta više prija Miljaninom senzibilitetu?

- Definitivno komedija. Blaga reč je da mi prija, obožavam je. Koju ulogu ste doživeli kao najviše "svoju" - u kojoj ste se najbolje osećali? Ili ih je bilo više? - Nisam odigrala puno uloga jer mi se dosad nije ukazalo puno prilika za tako nešto, ali verovali ili ne, od svi dosadašnjih, najdraža mi je uloga Dijandre u mjuziklu za decu "Magična lira".

foto: Aleksandar Letić

Snimali ste dve seriji "Hotel Beograd" i "Predstraža", koju mnogi porede i zovu je "Igra prestola" za decu. Šta ste naučili od Amera, a šta od Rusa?

- Amerikanci su temeljni što se tiče kastinga i kompletne procedure snimanja, ali s obzirom na to da sam snimala vrlo, vrlo kratko, nemam puno iskustva sa njima. Rusi su po temperamentu slični nama i svakog dana snimanja bilo je mnogo anegdota. U filmu "Hotel Beograd" moja uloga je sporedna, ali na snimanjima je vladala takva atmosfera da smo svi bili jednaki i kasnije ste se zaista osećali kao važan segment jednog dela. Za razliku od Amera, koji se striktno drže rasporeda i teksta, Rusi vole da improvizuju.

foto: Ivana Savić

Šta je ovo vreme i okolnosti u kojima smo prinuđeni na izolaciju probudilo u ljudima, kakva su vaša zapažanja? Šta je probudilo kod vas?

- Primetila sam da se generalno pojačala svest u narodu, da ljudi više analiziraju sami sebe i posvećuju se stvarima koje su prethodno zanemarili. Suština je koliko si i koliko ćeš u ovoj situaciji ostati psihički jak. Ja sam se još više zbližila s porodicom i verujem da je to najvažnije.

Kakvi su vaši planovi za budućnost?

- Praviću izlete u nove medije i u muziku. Ali o tome u ovom trenutku ne mogu puno da pričam. Vrsta sam glumice koja se adaptira savremenom razvoju medija, tako da će moja publika moći da me vidi u više varijanti ubrzo.

Kurir/ Ljubomir Radanov Foto: Ivana Savić

