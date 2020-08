EMELI SE UDALA ZA CRNOGORCA, A ONDA JE SVEMU DOŠAO KRAJ: Svetski poznata pevačica ima NAJTUŽNIJU ljubavnu priču!

Emeli Sande upoznala je svog dečka Adama Guragina u srednjoj školi, ali se njihova ljubav posle 10 godina ugasila.

Britanska zvezda istetovirala je "Adame, volim te" i to na srpskom jeziku. Pevačica moćnog glasa Emeli Sande koja se sa Adamom Guraginom iz Crne Gore upoznala tokom srednje škole i sa 17 godina je već znala da je on njena najveća ljubav.

Kasnije je tvrdila i da je jedina. Kako je njena karijera išla uzlaznom putanjom, tako je i ljubav Emeli i Adama iz dana u dan bila sve jača. Nakon osam godina ljubavi njih dvoje su stali pred oltar i to u Crnoj Gori.

Adam, koji je po očevoj liniji Britanac, u svakoj prilici napominje da je Crnogorac, kao i njegova majka, rodom Nikšićanka, te je tada istakao da smatra da je jedino moguće bilo i da se sa svojom dragom, venča baš na tom podneblju. Emeli je više puta govorila da joj ovi prostori prijaju.

Emeli i Adam razveli su se 2014. godine.

"Znam da to niko neće razumeti, ali nešto mi je govorilo da ovo nije život kakav bi trebalo da živim. Ja sam se pretvarala da sam neko ko zapravo nisam. Ne mogu to da objasnim ni drugima, ni sebi ali tako je", rekla je Sande, istakavši da su se ona i njen suprug udaljili jedno od drugoga, jer je ona stalno bila na turnejama, a on na svojim prirodnjačkim ekspedicijama. Emeli je posle svega istakla da nema nameru da tetovažu ukloni.

