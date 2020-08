OPERACIJA KEJTI PRAJS TRAJALA 8 SATI: Sve unutra je bilo SMRSKANO! Nije me briga, samo da PROHODAM!

Kejti Prajs pred operaciju snimila je video gde su joj doktori objasnili šta je sve čega.

Rijaliti zvezda slomila je oba stopala, a operacija koju je imala trajala je osam sati.

foto: Printscreen/Instagram

"Gotova je operacija. možete videti moje noge, u stvari ne možete jer su u zavojima, ne sme da se stavi gips jer otiče. Hirurzi su mi rekli da čim je počela operacija, kad su me uveli, a to nije moglo da se vidi na snimku, da je došlo do lošeg zarastanja, sve je bilo smrskano unutra, što im je otežalo posao. Imaću ogromne ožiljke na nogama, ali nije me briga, samo da progodam ponovo. Lekari su rekli da ću za dve godine moći bez problema da hodam, ali ću moći da stanem na noge kad mi skinu zavoje za tri do šest meseci", rekla je pevačica na svom Jutjub kanalu.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir