POZORIŠTA I BIOSKOPI PONOVO RADE: Prvi pred publikom glumci s KRSTA, a karte za holivudske hitove samo 100 dinara!

Pozorišta i bioskopi od danas mogu da nastave rad i igraju predstave ili organizuju projekcije za 500 ljudi.

Prvi će pred publiku članovi Beogradskog dramskog pozorišta, koji će 3. septembra otvoriti letnju scenu BDP Arena, a potom će rad nastaviti Narodno pozorište i Atelje 212. Bioskopi otvaraju svoja vrata 1. septembra.

- Teatar mora što pre da počne sa radom jer ovakva situacija bez kulture ne vodi ničemu. Ono što je dobro u pozorištu gde sam zaposlena jeste činjenica da će se uskoro otvoriti Letnja scena ispred same zgrade teatra, što je zaista odlično za sve nas i publiku - izjavila je za Tanjug Anja Alač.

foto: Damir Dervišagić

Kako su najavili iz Vlade Srbije, pozorišne predstave se mogu od ržavati ukoliko se glumci pred izvođenje testiraju ako igraju prisnije scene, dok osoblje i tehnika teatra mora da nosi maske na licu sve vreme. - Pošto će glumci morati svakako da drže rastojanje i svi moraju biti zdravi, dok će im se vršiti jednom nedeljno testiranje na koronu, nameće se pitanje koliko je to izvodljivo, odnosno kako se dramskim umetnicima čini ovo novo doba za scenu? Ne osećam se dobro što ćemo svi od sada igrati pod ovakvim okolnostima, posebno što sa tim ograničenjem sale više neće biti pune - iskren je Ljubomir Bandović, jedan od najzaposlenijih glumaca u pozorištu, na filmu i televiziji.

foto: Ana Paunković

On smatra da je kovid farsična situacija, ali ne samo ovde već i svuda u svetu, i da se pridržava svih mera kako je rečeno, dakle nosi masku, jer je rečeno da to tako mora. - Problem je u tome što lično zaista ne znam ništa o toj bolesti, tj. znam da treba da se nosi maska, da perem ruke, uzmem rukavice, i to je sve - zaključuje Bandović.

foto: Shutterstock

Bioskopi u Srbiji počinju sa radom 1. septembra, kada startuje nova školska godina. Nakon skoro šest meseci, industrija koja je pretrpela najveći udarac, kako kaže najbolji evropski filmski distributer Igor Stanković, direktor "Megakom filma", pokušava da sačuva radna mesta. - Ne očekujemo da će broj gledalaca biti odmah kao nekada. Prvog dana će cena ulaznice biti samo 100 dinara. Bioskopi nisu imali tu sreću kao pozorišta, već su u privatnom vlasništvu i pretrpela su najveći udarac - kaže Stanković za Kurir.

foto: Beta, Miodrag Bazdar

