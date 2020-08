PEVAČ TVRDI DA GA JE POKOJNI BRAT UDARIO U REBRA: Džejku najbliži član porodice umro od raka, a sad je imao ČUDAN SUSRET

Pevač Džejk Kvikenden tvrdi da je doživeo susret sa preminulim bratom.

On je objasnio kako ga je brat Oliver koji je preminuo pre godinu dana, od raka kostiju sa 29 godina, udario. Džejk dodaje da je tako osetio da mu je preminuli brat uvek blizu.

"Jednog dana me je nešto tako jako udarilo u rebra, da sam ostao bez daha. To je nešto što bi moj brat uradio. On bi me udario. Pomislio sam: 'Ma, ovo je sigurno on'. Pre nego što je umro rekao mi je da ako bude imao priliku da se vrati i da me nervira, da bi to uradio", kaže Kvikenden.

Oliver je imao rak kostiju, baš kao i Džejkov otac, koji je takođe preminuo 2008. godine.

"Kada se to dogodilo, bilo mi je baš hladno i naježila mi se koža na glavi. To je bila najčudnija stvar koja mi se dogodila, bilo je strašno, ali na lep način. Učinilo je da se dobro osećam", istakao je pevač.

Kurir.rs/K.Đ/TheSun, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir