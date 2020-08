OTIŠAO SAM U HOLIVUD DA SNIMAM NA MESECU: Nikola Đuričko o karijeri u Americi, koroni i scenama sa Džefrijem Rašom!

Nikola Đuričko je pre skoro deset meseci napustio Srbiju. Poznati glumac živi s porodicom u Los Anđelesu, a nedavno je otkrio gostujući na potkastu Agelast zašto se odlučio da u petoj deceniji počne da gradi internacionalnu karijeru.

- Mi kad napravimo nešto u Srbiji, to jedino možda hoće da gleda neko u Jugoslaviji. Netfliks, HBO i Amazon sada gledaju ceo svet. Sad me vozi golfkarom asistent kroz Sonijev studio i pita šta ću da jedem za ručak. To su sitnice da bi ti svoj posao radio dobro - kaže Đuričko.

foto: Profimedia

Nikola je ranije igrao sa Bredom Pitom, ali ne smatra to važnim. - Moj najveći uspeh je što se pojavljujem u "Saut Parku" (smeh). Volim da radim u Srbiji, ali mi je bio potreban novi izazov. Kod nas su honorari sve manji, a stalno snimamo niskobudžetne filmove. Nije to pitanje honorara, već da ti imaš da se spremiš šest meseci za neku ulogu. Mene sad uzbuđuje što imam tri scene sa Džefrijem Rašom i da vidim da li mogu da igram s njim na jeziku koji nije moj - priznao je Đuričko.

foto: Profimedia

On kaže da je u Srbiji prestao da se loži na svoj posao. - Nisam mogao više da kukam. Godinama radim s agentom u Londonu. Izgubio sam film s Gerijem Oldmanom zbog britanske vize. Aplicirao sam onda za zelenu kartu. Utisak mi je da se ovde puno radi. Prošao sam na oba kastinga na koje sam izašao. Možda je to početnička sreća - kroz osmeh objašnjava popularni glumac.

foto: FOTOMONTAŽA

Rad u Holivudu on poredi sa NBA ligom. - Snimaju se tu i glupi filmovi, ali i super. Hoću da idem na Mesec i da radim neku takvu seriju. Ne znam zašto. Ne mogu više da snimam film u praznoj kući i da nemam šta da jedem. Želim da snimam nešto levo. Kod nas ne postoje žanrovi poput SF, jedini žanr je socijalna drama - realizam. Nemam ništa protiv toga, ali to je bilo zastupljeno osamdesetih. Ne mogu da radim sad crni talas - naglašava glumac. Na kraju razgovora on je objasnio i kako izgleda život u doba korone. - Kad nemaš perspektivu, to nije dobro. Korona je iznedrila heroje, a i antiheroje. Nas je ubila korupcija - zaključio je Đuričko.

foto: Profimedia

Imam istu vizu kao Ajnštajn Nikola Đuričko može u Americi da boravi deset godina, a dobio je vizu "extraordinary ability" (za talente, op. aut.). - To je Ajnštajnova viza. Nas dvojica imamo istu vizu. Ona važi deset godina i uspeli smo to da uradimo. Došao sam da krenem iz početka sa 45 godina - objasnio je Đuričko.

Kurir/ Foto: Zorana Jevtić

Kurir