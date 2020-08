THE LAST LOCATION OBJAVIO SINGL! Mladi rokeri ENERGIČNO se penju do zvezda

Up with the stars

The Last Location objavio je single "Up with the stars" kao zadnji single sa aktuelnog albuma The Last Location.

"Ovom pesmom mi zaokružujemo aktuelni album i svaka pesma je objavljena kao single sa pratecim videom. Album smo pisali još 2016. tako da se nekako sa ovim singlom opraštamo s tom fazom benda.

"Up with the stars" je naš prirodni organski zvuk sa živim instrumentima, zapravo ovo je jedina takva pesma na albumu jer smo u procesu pisanja albuma dosta eksperimentisali sa EDM zvukovima, pravili razne fuzije.

"Up with the stars" je naša live svirka. Pored "Callin' my name"i ova pesma je snimljena na engleskom jeziku", rekli su iz benda.

Lead vokale je otpevao Petar Živković iz Novog Sada (Srbija), a album je sniman u Sarajevu i Parizu u periodu jan-april 2016.

