BUNT PROTIV GRAĐANSKOG RATA I OTIMANJA CRKAVA: Zvezda Tajkuna Vuk Jovanović recituje stihove Korak po korak! (Kurir TV)

Mladi glumac Vuk Jovanović, zvezda serije "Tajkun", koji je nedavno uhapšen je u Budvi jer je crtao mural s likom bivšeg predsednika Crne Gore Momira Bulatovića, vratio se i svojoj ljubavi muzici. Nakon nekoliko godina pauze snimio je pesmu "Korak po korak", koju izvodi s dečjim crkvenim horor "Sveta Jelena Štiljanović". Pesma govori o stanju u Crnoj Gori i izražava bunt mladog umetnika. - Situacija kod nas nije dobra. Ne znam koliko ste u Srbiji u mogućnosti da ispratite kampanju vladajuće partije, ali retorika kojom se koriste, plašim se, može dovesti do stravičnih sukoba, da ne kažem građanskog rata. Toliko daleko idu da su spremni mitropolita Amfilohija i rektora bogoslovije na Cetinju Gojka Perovića, kao i mnoge druge ugledne građane ove zemlje, nazivati stranim plaćenicima, marionetama Beograda. Da se razumemo, nama Crnogorcima teško ko može da diktira bila šta o bilo čemu, prosto smo po mentalitetu težak narod, vrlo svojeglav, mudar i promišljen - poručuje Jovanović.

Vuk nije nepoznato ime na muzičkoj sceni, pod imenom The Spian 2011. je objavio hip-hop album "Why so serious". - Objavio sam album pod pseudonimom "Thespian", tj. "Tespian", što na engleskom znači "dramski glumac". Ne znam iz kog razloga je neko napisao pogrešno to ime i do dana današnjeg se ta greška provlači kroz novine. Đorđe Miljenović je suvi genijalac, poznanstvo sa njim došlo je na samom kraju mog boravka u Beogradu, vredelo je više nego sve pre toga - izjavio je Jovanović.

Zapažen singl "Oli što popit?": U pesmi spojio estradu i glumce Vuka Jovanovića kao muzičara podržali su mnogi umetnici. U pesmu "Oli što popit?" ovo pitanje izgovaraju mnogobrojne poznate ličnosti Balkana. Nesvakidašnje je da je on na jednom mestu spojio estradu, glumce i sportiste, a da svima njima bude zajednička ista rečenica! "Oli što popit?", pitanje je koje su postavili Vuk Kostić, Tamara Dragičević, Džej, Nikola Rakočević, Boban Rajović, Neda Ukraden, Rada Manojlović...

