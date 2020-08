ŽENSKAROŠ! KOELJU ZAPALA ZA OKO EKSTRA NENA, ALI JE SMUVAO BALERINU: Konačno otkriveno zašto veliki pisac voli Srbiju!

Paulo Koeljo se smatra najuticajnijim savremenim piscem, a veoma često ume da kaže: "Moje srca i duša su uz Srbiju." Ljubav prema našoj zemlji za dobre poznavaoce njegovog lika i dela nije iznenađenje, jer je bio oženjen Srpkinjom, a tokom svog boravka u Beogradu krajem devedesetih godina udvarao se i pevačice Snežani Berić, alijas Ekstra Nena.

Anegdotu iz života autora romana "Alhemičar", rođenog 1947. godine u Rio de Žaneiru, za Kurir je tokom nedavnog susreta otkrio producent Filip Feti Dautović.

- Paulo i ja nakon intervjua u Riju smo postali braća. Organizovao sam mu promociju knjige u Barutani. Doveo sam Ružicu Sokić i Branislava Lečića da čitaju odlomke i da čuje kako njegova "Peta gora" zvuči na našem jeziku. Pozvao sam kao goste i jednu moju bivšu devojku balerinu i pevačicu Ekstra Nenu. Paolo je veliki ženskaroš, kad me je video da stojim sa crnkom i plavušom ostavio je te ljude i prišao. Upoznao sam ih i rekao da izabere koju hoće - prisetio se Feti.

Koeljo je bio začuđen ovom ponudom. - "Feti, ti su lud", rekao mi je, a Nena mu je odgovorila: "Nije." Izabrao je plavušu s kovrdžavom kosom i plavim očima. Oni su posle ostali u kontaktu pet i po godina. On voli Srbiju jer mu je druga žena bila Vera iz Beograda. Sada je oženjen Monikom, koja je slikarka. Eto, tako je to bilo - prisetio se Dautović.

Paolo Koeljo bio je vredan i tokom korone. On je poklonio deci širom planete dve prelepe priče, kako bi im dani koje provode kod kuće prolazili lakše i brže. Pripovetke "A, B, C, D..." i "Zašto nam je važan mir" govore o empatiji, veri, poverenju i nadi. Autor je 30 romana prevedenih u 170 zemalja i prodatih u 230 miliona primeraka, i danas je jedan od najčitanijih pisaca na svetu. On je ambasador mira Ujedinjenih nacija od 2007. godine, a i Ginisov rekorder sa "Alehmičarem" kao najprevođenijim delom jednog autora. Koeljo je napisao mnoge druge knjige koje su dirnule srca ljudi širom sveta - "Brida", "Veronika je odlučila da umre", "Jedanaest minuta" i "Alef". Dobitnik je brojnih prestižnih međunarodnih nagrada. Izabran je za člana Brazilske književne akademije 2002. godine, a takođe, on je i autor koga prati najviše ljudi na društvenim mrežama.

Neobična priča : Vera bila njegova "žena bez imena" Paulo Koeljo oženio se prvi put sa 18 godina Fabiolom, koja je imala samo 16. Druga njegova supruga, s kojom je u 21. godini sklopio brak, bila je 33-godišnja Jugoslovenka Vera. Njegov drugi brak bio je sa "ženom bez imena", kako sam apostrofira. Naime, za vreme torture kojoj je bio izložen zajedno sa svojom drugom ženom, u jednom su se trenutku našli zajedno u istoj sobi, iako prekrivenih glava. Ona ga je prepoznala po glasu i pitala da se odazove, ali, od straha, on ćutao kao zaliven. Kad su se sreli po izlasku s mesta torture, ona ga je zamolila samo jednu stvar: da više nikad ne izgovori njeno ime. Ženio se još dva puta.

