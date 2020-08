GLUMAC RAZDVOJEN OD TRUDNE ŽENE I ĆERKE: Momčilo Otašević priznao kako je reagovao kada je saznao da će dobiti SINA!

Momčilo Otašević već nekoliko nedelja u Beogradu snima seriju dok su njegova supruga Jelena, koja je u drugom stanju, i ćerka Maša na Cetinju kod njegovih roditelja.

On će u Beogradu biti do decembra, te je stalno na video-pozivima sa svojom suprugom Jelenom, ali i ćerkom Mašom, za koju je mnogo vezan i koja je tatina mezimica.

"Na Cetinju su kod mojih. Pola sata od mora, pola sata od jezera, pola sata od reke. Svi su mi dole. Maša trči po Njegušima, po Cetinju. More je prazno, pa i tamo može da uživa. Mirniji sam i srećniji jer znam da nisu na betonu. Veliki grad, asfalt, nije mi to bila dobra opcija. Ovako Cetinje - Njeguši - Budva, sve je to blizu. Deda i baba s unukom uživaju i to je prava fešta. Non-stop su zajedno, samo mene nema", emotivno govori Momčilo Otašević.

Tokom pandemije Momčilo je saznao divnu vest da očekuju drugo dete, te da će do kraja godine dobiti sina. Na pitanje da li je kao svaki Crnogorac potajno priželjkivao da to bude dečak, Otašević je odgovorio:

"Iskreno, ne. Kao u smislu razmišljanja produženja loze, prezimena i tih nekih stvari vrednosti duha u kojem sam vaspitavan, da. Ali kada je došao nalaz i na tom testu je pisao pol, žena mi je rekla: "Je l' si spreman?", rekao sam: "Da! Je l' curica još jedna?" Odgovorila je: "Nije, sin je." Bukvalno kada me je pitala jesi spreman, očekivao sam da će reći curica, jer uživam sa Mašom."

Kako provodi vreme u Beogradu, a nedostaju mu porodica, Momčila su pitali da li će porodica dolaziti tokom ovih meseci kod njega.

"Ja sam ovde, radim. Moraću da odem do Zagreba za koji dan da završim neke obaveze. Bitno je da su svi dobro i zdravo."

