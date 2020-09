NOVOPEČENI GLUMAC IGOR LAZIĆ NIGOR ZA KURIR: Prvog dana već sam snimao ljubavne scene sa Aleksandrom Janković!

Nakon više od godinu dana priprema juče je u Beogradu počelo je snimanje serije "Azbuka našeg života".

Reč je o urbanoj i modernoj priči, koja nastaje po romanima Mirjane Bobić Mojsilović "Muška azbuka" i "Azbuka mog života". Za režiju je zadužena Jelena Bajić Jočić, iza koje stoje uspešna serija "Psi laju, vetar nosi" i nagrađivani film "Led". Aleksandra Janković u seriji igra Vesnu, a partner će joj biti Jadran Malkovič, koji će biti pravo osveženje za gledaoce.

foto: ATA images

Prvog dana svoje scene snimao je reper Igor Lazić Nigor.

- Igram u seriji manju ulogu. Zapravo, to je sećanje na jednu situaciju iz života glavne junakinje. Tumačim lik pevača. Nije to neko ludilo, već epizoda. Međutim, pohvaljen sam od cele ekipe da sam to uradio kao profi glumac. Bio sam prirodan, kako i treba da se glumi - kaže Lazić. Slavni muzičar kaže da mu ovo nije prvi put. - Radio sam i "Budvu na pjenu od mora" i "Mešoviti brak", a i dalje igram svoje predstave. Kad sam bio mali, tetka mi je stalno govorila: "Ti si moj glumac". Uvek je mislila da ću se baviti glumom, a sticajem okolnosti nisam postao ni pomorac, a to mi je struka, već muzičar - priseća se Nigor.

foto: ATA images

Muzičar kaže da nema predstavu kad će ponovo stati na scenu. - Sad je sve stalo, pa se nadam da će se promeniti. Samo da ne krene epidemija gripa. Za nas umetnike je korona bila kobna. Niko nas ne pita kako izdržavamo. Od marta ništa nisam radio. Uspevam da preživim od ušteđevine - kroz osmeh konstatuje Lazić. Prvog dana Igor je morao već da snima ljubavne scene. - Aleksandra Janković i ja smo prijatelji već 25 godina. Ona se iznenadila mojom spontanošću. Nisam ništa glumio. Imali smo i ljubavnu scenu. Poljubio sam drugaricu - poručio je muzičar. U planu je da se za dva meseca snimi 10 epizoda, u produkciji Telekoma Srbija i Kontrast studija. Emitovanje serije "Azbuka našeg života" očekuje se sledeće godine, najverovatnije na jesen.

foto: ATA images

Mira Bobić: Jelena Bajić me je oduševila U seriji "Azbuka našeg života" kao glumica će se oprobati i Mirjana Bobić Mojsilović. - Jelena Bajić je imala težak zadatak da od dve knjige napravi scenario za seriju da bude dinamičan i potresan. Za mene kao pisca nema teže stvari da svoje delo dam nekom da radi s njim šta hoće. Ona me je oduševila - rekla je Bobićeva.

Kurir/ Foto: Ata images

