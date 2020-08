GLUMAC UMRO NA PAUZI OD SNIMANJA: Rid preminuo na putu do BOLNICE, a kolega otkrio PRAVU ISTINU o njegovoj SMRTI

Oliver Rid preminuo je u popodnevnim časovima 1999. od posledica srčanog udara tokom pauze od snimanja filma "Gladijator" u Valeti na Malti.

Prema svedocima, on je popio osam flaša nemačkog lager piva, desetak čašica ruma, pola boce viskija i nekoliko čašica Henesi konjaka, u takimičenju ko može više da popije sa grupom mornara sa broda koji su došli u lokalni pab. Njegov ceh u pabu iznosio je nešto više od 270 malteških lira (gotovo 450 britanskih funti, oko 594,72 amerićkih dolara). Nakon što je u obaranju ruke pobedio pet mnogo mlađih mornara Kraljevske mornarice, Rid se iznenada srušio i umro na putu do bolnice u vozilu hitne pomoći. Imao je 61 godinu.

Glumac Omid Djalili, koji je takođe bio na Malti snimajući "Gladijator", tokom intervjua 2016. rekao je:

"Mesecima nije popio piće pre nego što je počelo snimanje filma... Svi su govorili da je otišao kako je želeo - trezan, ali to nije istina. To je jako tragično. Bio je u Irskom pabu gde je bio pod pritiskom da se takmiči u ispijanju. Trebalo je da ode, ali nije."

Sahranjen je u Čerčtaunu, Korku u Irskoj gde je proveo poslednje godine života. Na njegovom nadgrobnom spomeniku piše: "He made the air move" (On je pomerao vazduh).

