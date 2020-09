NADA ŠARGIN ZA KURIR O SUPRUGU, KOGA TRAŽE U HOLIVUDU: Želela bih saradnju s mužem, ali je ne silim!

Nada Šargin jedna je od retkih domaćih umetnica čije ime očekujete da vidite u podeli kad nešto novo rade Milena Marković i Oleg Novković. Glumica je deo i nove serije "Močvara", koju ćemo od 6. septembra gledati na Superstar TV i šest dana kasnije na RTS, a za Kurir otkriva tajne sa snimanja i ističe da joj je velika želja da nešto radi i sa emotivnim partnerom, rediteljem i dizajnerom Lazarom Bodrožom.

Gledali smo prvu epizodu serije "Močvara", ali vas još nema. Kada će se vaš lik pojaviti?

- Mislim da dolazim tek krajem sedme epizode. Kod Milene su sve ženske uloge, male i velike, dobro napisane. Moja junakinja je važna osoba u životu glavnog junaka (inspektor Nikola, igra ga Goran Bogdan, prim. aut.), jer mu otvara neku važnu temu iz prošlosti. Ona je veoma žestoka žena, pomalo mračna, ali i zabavna. Opasna je koliko i za druge, toliko i za sebe.

Kako je počela ljubav između vas i autora "Močvare"?

- Mene je Oleg otkrio i plasirao u filmsku industriju. Dao mi je glavnu ulogu u filmu "Sutra ujutru". Prošlo je već 15 godina. Video me je u Jugoslovenskog dramskom pozorištu u predstavi Tanje Mandić Rigonat. Nisam imala iskustva s filmom, a on mi je ponudio taj angažman bez audicije i provere. Oleg me tada nije poznavao ni privatno, ali mi je rekao da oseća da to treba da igram ja. Malo sam se uplašila. Međutim, Milena i Oleg kada vas izaberu, onda vas apsolutno obožavaju i deo ste njihove porodice. Nama je ovo već četvrta saradnja. Mogu da kažem da su me oni probili na filmu. Imala sam 29 godina i nekako se prava uloga desila na vreme. Dobila sam za tu rolu i nekoliko nagrada. Posle tog angažmana mi je baš krenulo.

Šta kažete na ekspanziju TV serija?

- Ima posla za sve u filmskoj industriji. Moje kolege koje nisu imali prilike ništa da rade sada imaju posla i postali su vodeći glumci u svojim četrdesetim. Pitala sam se ko će to da gleda, ali naša publika voli serije. Lepo je što imamo stikoma, krimi žanra, a i komedije.

Trenutno snimate seriju "Vreme zla". Kakva je vaša uloga?

- Igram Milenu Katić. Ona je lik iz romana. Nisam nikad imala glavnu ulogu u seriji. Očekujem da će i to biti dobra serija.

Hoće li publika moći da vas vidi i u pozorištu?

- Nema mojih predstava na repertoaru u septembru. Volela bih da pozorišta rade i da se ne zamenjuju gostujući glumci zato što nema novca u kasi. Ljudi koji nisu zaposleni su ostali bez ičega. Ima mnogo mojih koleginica bez prihoda. Mora i njima da se napravi prostor. O tome se veoma vodilo računa u Narodnom pozorištu, pa apelujem i na druge kuće.

Da li ste zadovoljni Ivanom Vujić?

- Ivanu je zaustavila korona. Imala je samo jednu premijeru iza koje stoji kao upravnica. Moramo sačekati i njihove projekte. Čekamo "Vasu Železovu". Rano je da se ocenjuje njen rad.

Vašeg supruga Lazara Bodrožu zovu iz Holivuda, gde treba da radi novi film s Megan Foks?

- Za Holivud malo preteruju ljudi. Međutim, daj bože da se desi. Amerika je zatvorena zbog virusa. Nije dobra situacija i oni ne snimaju. Film će možda raditi i u Srbiji.

Da li ćete sarađivati?

- U novom filmu nećemo sarađivati. Volela bih da se to desi, ali ne želim to da silim.

O Stoji Samo je dobro upijala moje savete o glumi Porno-glumica Stoja kaže da su nagrade koje je dobila za film "Ederlezi rajzing" i vaše. Kako ste je spremali za ulogu u igranom filmu? - Preteruje. Obavila sam s njom dva razgovora i bila na jednom probnom snimanju. Pričali smo o metodu Stanislavskog. Ona je to upijala. Kamera je voli, ima harizmu, opuštenost... Sve je razumela. Dala sam joj dve smernice, pa verujem da su joj mnogo značile. Stoja je sama napravila ulogu. Nisam ja stajala pored nje. foto: Profimedia

