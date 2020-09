BILE SU KOMŠINICE NA RANČU OTPISANIH, A NISU SE PODNOSILE! Eva otkrila STRAŠNU istinu o Srećnim ljudima i PRETNJAMA!

Gledamo ih na televiziji kao direktne partnere, druže se, smeju... A kada se ugase kamere, mrze se kao pas i mačka! Da li ste ikada mogli da zamislite da su Paja (Pavle Vuisic) i Jare (Miodrag Petrović Čkalja) u privatnom životu bili ljuti neprijatelji, iako su seriji ,Kamiondžije" (1972) glumili najbolje ortake?!

Slična situacija dogodila se i tokom snimanja megapopularne serije "Srećni ljudi" (1993) izmedu Eve Ras i Žiže Stojanović, koje se nisu podnosile dok su glumile komšinice iz "Ranča prokletih" Smiljku Miljković i Canu Fontanu.

Evi je 1992. godine umrla ćerka Kruna na studijama u Parizu. Godinu dana kasnije ponuđena joj je uloga Smiljke, čemu se Žiža oštro protivila.

- Celog života je izbegavam. Dok je učestvovala u "Zadruzi 1", sve vreme je ronila suze i oplakivala svoju preminulu ćerku, a kada je meni bilo teško, ona nije imala sažaljenja. To je bio veoma teżak i stresan period za mene, a Siniša Pavić mi je ponudio ulogu u seriji da me malo oraspoloži i skrene misli od ćerke, koju sam izgubila - priča Eva.

Ona tvrdi da je Žiža čak zahtevala od reditelja da Eva dobije otkaz.

-Tada je Žiža tražila da me izbace iz serije jer joj je smetala moja tuga za Krunom. Zamslite, njoj nije bilo jasno kako sam se usudila da glumim godinu dana posle smrti svoje ćerke. Uopšte prema meni nije imala saosećanja, ljudskosti niti kolegijalnosti - kaže Eva.

To nije bio jedini problem sa kojim se produkcija serije suočila. Jedan od najtežih udaraca za reditelje i scenariste bio je trenutak kada su Tanja Bošković i Dubravka Mijatović odlučile da napuste projekat.

- Glumci su napuštali seriju zato što je inflaija jela honorare. Tada se za jedan dan 400 maraka vrlo brzo pretvaralo u 150. Kada mi je Tanja saopštila da odlazi, rekao sam joj: "Nema problema. To je tvoja odluka, hvala na ovome što si do sada uradila". To je bio težak udarac za seriju jer su nas napustili glumci koji su bili noseći stub. Ona se čak i pożalila svom partneru iz serije Desimiru Stanojeviću da, dok ode do pijace, inflacija "pojede" ceo honorar - kaže Siniša Pavić.

Naš čuveni scenarista objašnjava da je serija "preživela" njihov odlazak, odnosno zamenu, pošto je Tanju zamenila Zlata Numanagić, a Dubravku Jugoslava Drašković.

"Serija je izgubila svoje stubove, ali ja sam "napumpao" epizodne uloge. Ubacio sam Malinu Vojvodić, Marija Marka del Tinto-reta i Šćepana Šćekića, koji su seriju učinili bogatom društvenom pričom - kaže Pavić.

