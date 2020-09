UMRO POZNATI BASISTA U 62. GODINI: Proslavila ga obrada velikog hita, a u bend je ušao sa 17

Ian Mičel, poznati basista grupe "Bay City Rollers" umro je u 62. godini.

Basista, koji se pridružio bendu 1976. godine sa 17 godina, postao je poznat sa obradom pesme "I Only Want to be With You".

"Duboko smo tužni zbog vesti o smrti Iana Mišela. Naše misli i molitve su sa njegovom suprugom Vendi i njihovom porodicom i prijateljima. Počivaj u miru, Ian", napisali su na zvaničnoj stranici.

Ian, iz Severne Irske, postao je prvi član benda koji nije bio iz njihovog rodnog grada. Napustio je grupu nakon sedam meseci, a zamenio ga je gitarista Pat Glin. Takođe je dobio posebno priznanje u sitkomu Prijatelji 2001 godine.

