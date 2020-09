OMILJENI GRADONAČELNIK BRANKO PEŠIĆ DOBIO SVOJ LEGAT U BEOGRADU: U muzej jedino će biti zabranjen ulaz političarima!

Legat omiljenog gradonačelnika Beograda Branka Pešića poklonila je njegova porodica Udruženju za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat.

U posebnom Domu legata, pokraj Muzeja knjige i putovanja i Muzeja srpske književnosti, koji su otvoreni u ovom udruženju, pripremljen je legat slavnog gradonačelnika, a u njega neće moći da ulaze političari.

- Jedini zahtev Lazara Pešića, sina Branka Pešića, jeste da u legat ne ulaze političari i da se sa predmetima iz legata ne fotografišu. Porodica smatra da su se političari prethodnih decenija ogrešili o Beograđane i nikako ne žele da dozvole da se legat i ime Branka Pešića koriste u propagandne dnevnopolitičke svrhe. To svakako razumemo i podržavamo, zato ćemo postaviti posebne panele koji će zatvarati legat u slučaju posete političara, a planiramo i da uradimo poseban znak "Zabranjeno za političare" - kaže Viktor Lazić.

Darovali i nameštaj

Preuzet je nameštaj iz Pešićeve kuće, njegove police i veći deo biblioteke, pisaći sto i fotelje, tako da je u legatu urađena svojevrsna rekonstrukcija njegovog životnog prostora iz sedamdesetih i osamdesetih godina 20. veka, što je naročito važno.

Dragocena zbirka ordenja, medalja i povelja koje je on dobio tokom više decenija na različitim funkcijama naročito je impresivna: od povelje koju je svojeručno potpisala kraljica Elizabeta II do medalja koji su mu uručivali najznačajniji vladari iz celog sveta, ali i mnogobrojne institucije i sportska društva iz SFRJ, sve to čini jednu neverovatnu celinu jednog od najnagrađivanijih Jugoslovena, koji je, ipak, bio izuzetno skroman. Tu su, između ostalog, Orden Legije časti, Orden junaka socijalističkog rada, Orden zasluga za narod, Orden za hrabrost, Partizanska spomenica 1941. itd.

Vredan eksponat: Potpisane fotografije astronauta Branko Pešić je 1969. godine bio domaćin članovima Misije "Apolo 11" i tom prilikom su mu trojica prvih ljudi na Mesecu - Nil Armstrnog, Majkl Kolins i Edvin Baz Oldrin - poklonili fotografiju sletanja na Mesec i potpisali je. Isto se dogodilo i sa astronautima četvrtog sletanja na Mesec, iz "Apola 15". - Bio sam oduševljen kada sam ugledao originalne potpise šestorice astronauta - kaže Viktor Lazić.

Legat će zvanično biti otvoren kada prođe pandemija, ali je za otvaranje sve pripremljeno - većina predmeta je preneta u udruženje Adligat i napravljena je stalna postavka.

Od Beograda napravio metropolu

Branko Pešić je tokom Drugog svetskog rata učestvovao u organizovanju akcija i sabotaža protiv okupatora u Zemunu, a u leto 1942. godine otišao je u partizane. Učestvovao je bici na Sutjesci, a 1943. godine bio je ranjen prilikom oslobađanja Bijeljine. Gradonačelnik, odnosno predsednik Skupštine grada Beograda bio je devet godina i 14 dana, od 1965. do 1974. Tokom njegove uprave u Beogradu je izgrađeno više od 81.000 stanova, a grad je sa 680.000 stanovnika narastao na 920.000. Beograd je dobrim delom zalaganjem upravo Branka Pešića od prestonice jedne male države izrastao u svetsku metropolu.

Pesma Duška Radovića Obijao je banke, provaljivao u radne organizacije, silovao gospođice iz aparata, tapkao pred SIV-om, džepario po GSP-u, lažno se predstavljao, falsifikovao dokumenta, proturao lažne novčanice, prodavao rog za sveću, varao na kartama, podmićivao - samo da bi naš BEOGRAD bio veći i lepši! HVALA MU!

