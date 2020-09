PREMINUO OTAC SLAVNE HOLIVUDSKE GLUMICE: Stana Katić očevo telo ispratila iz Amerike na sahranu u Inđiju!

Petar Katić, otac holivudske glumice Stane Katić, preminuo je još 15. avgusta u Los Anđelesu u 79. godini života, a danas će biti sahranjen u Inđiji. Prethodno će, u podne, opelo biti održano u fruškogorskom manastiru Grgeteg.

Balsamovano Katićevo telo u subotu je dopremljeno iz Amerike, a ćerka Stana i malobrojna rodbina ispratili su Petra 31. avgusta u manastiru Svetog Save u Libertivilu. Opelo je služio vladika severnoamerički Longin. U crkvi je, u crnini, bila i Stana, a ispraćaj je obavljen uz poštovanje epidemioloških mera i korišćenje maski. Kovčeg s telom Staninog oca, po srpskom običaju, bio je otvoren tokom obreda.

Petar je preminuo zbog srčanih problema, a po poslednjoj želji, biće sahranjen u Inđiji, gde je kuća njegovog sina Marka i rođenih sestara. Porodica Katić potiče iz Koljana u Dalmaciji, a Petar i njegova supruga Rada su iz nekadašnje Jugoslavije emigrirali još kao tinejdžeri, prvo u Kanadu, a zatim u Ameriku.

Ispoštovani običaji: Ruske kape i šljivovica usred Amerike Ispred manastira Svetog Save, pored Petrove fotografije s mornarskim kačketom, stajali su i domaći kolači ruske kape, koje je očigledno umesila neka naša domaćica. A i rakija, kako bi drugačije na srpskom opelu. Tu su bile i maske za sve koji dođu.

Stana Katić je ponosna na svoje poreklo, a bila je nedavno gošća i Kustendorfa.

- Moji roditelji su imigranti koji su iz Jugoslavije, preko Kanade, stigli do Amerike. Otišli su iz tadašnje Jugoslavije kao tinejdžeri i stvorili život teško radeći za šestoro dece. Moji otac i majka su izvanredni ljudi jer su bili spremni da odu u zemlju čiji jezik ne znaju i nemaju nikog svog pored sebe. Mislim da su bili zaista hrabri - otkrila je tada Stana i dodala kako je njenim roditeljima na prvom mestu bilo školovanje dece.

- Divno je odrastati u velikoj porodici zbog toga što nikada nisam morala da tragam za nekim s kim mogu da se igram i družim. Uvek sam bila okružena mnoštvom ljudi, a sve su to bili članovi moje porodice. Bilo mi je značajno što sam se oduvek osećala kao deo nečega, nikada nisam bila usamljena. Rasla sam ušuškana među braćom, ali ne bih rekla da me je to razmazilo. Nateralo me je da tragam za nečim po čemu ću biti jedinstvena. Kada ste među mnogo ljudi, želite nečim da se istaknete i izdvojite.

Ipak, iako je ostvarila holivudski san, za sebe kaže da je i dalje ona sasvim obična Stana Katić:

- Sebe ne doživljavam kao slavnu ličnost. Doživljavam se kao osobu koja je vrlo zainteresovana za život, koja voli da radi s kreativnim i inspirativnim ljudima. Uglavnom sam ona osoba koja stoji sa strane i posmatra - zaključila je glumica.

Stana Katić je 1996. upisala glumu u čuvenoj Gudmanovoj školi u Čikagu. Brzo je osvojila Holivud. Glumila je u seriji "24", filmu "Zrno utehe" o Bondu, a najveću slavu stekla je zahvaljujući hit seriji "Kasl", u kojoj igra glavnu ulogu, detektivku Kejt Beket.

Bezbednost: Zašto je balsamovanje obavezno Telo Staninog oca je balsamovano, što je obavezna procedura, kako bi moglo da bude transportovano avionom. Budući da je telo u limenom kovčegu, ukoliko ne bi bilo balsamovano, bakterije bi "radile" i moglo bi da dođe do eksplozije.

