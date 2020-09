NAJVEĆI NEPRIJATELJI BIOSKOPA KORONA I STRIMING PLATFORME: Da li MULAN može da vrati publiku u dvorane!

Koronavirus je na više od šest meseci paralisao bioskope, a distributeri u Srbiji očekuju da će nova Diznijeva avantura "Mulan" vratiti publiku u dvorane.

Prethodna verzija ovog ostvarenja bila je animirana i snimljena je 1998. godine, a proslavljena rediteljka Niki Karo uradila je epsku priču o legendarnoj kineskoj ratnici Mulan, neustrašivoj mlada ženi koja zbog ljubavi prema svojoj porodici i državi rizikuje sve i postaje jedan od najvećih ratnika za kog je Kina ikad čula.

foto: Promo, Dizni

Film će u Americi imati premijeru na Diznijevoj platformi, a Srbija je jedna od retkih zemalja u kojoj će imati redovnu distribuciju. - U normalnim okolnostima Diznijevi filmovi postižu sjajne rezultate jer je njihova primarna ciljna grupa porodica i zahvataju više generacija, a i deca vole da filmove koji im se svide gledaju više puta. Prethodna verzija "Mulana" iz 1998. godine je bila animirana, ovaj rimejk je igrani, pa se nadam da će oni koji su pre dvadeset i kusur godina kao klinci gledali crtani sada kao roditelji voditi svoju decu u bioskop - kaže za Kurir filmski kritičar i gradski sekretar za kulturu Beograda Ivan Karl.

foto: Marina Lopičić

On smatra da je veliki neprijatelj ove grane industrije i dalje korona, ali i striming platforme poput Amazona, Netfliksa i HBO Go. - Bioskopi će preživeti, ali ne bez ožiljaka. Kratkoročno, njihov glavni neprijatelj je korona, dugoročno, to su striming platforme koje udaraju i na televizije - objašnjava Karl. U bioskope od sutra stiže film "Kralj ostrva". Reditelj Džud Apatov donosi nam ovu osvežavajuću komediju o ljubavi, gubicima i smehu na Stejten Ajlendu, s Pitom Dejvidsonom u glavnoj ulozi, momkom koji se probio u emisiji "Saturday Night Live". Džud je tokom svoje karijere pomogao da čitav niz mladih, talentovanih komičara ostvari svoje prve važne uloge na velikom platnu, među kojima su Stiv Karel, Set Rogen, Džona Hil, Džejson Segel, Kristen Vig, Ejmi Šumer i Kumijal Nanđani.

foto: Aleksandar Letić

Nema još informacija kada će u bioskope novi domaći filmovi, a ni kada će premijera ostvarenja "Dara iz Jasenovca", koji je planiran za kraj oktobra.

Težak udarac za "Bonda" i "Marvelove" "Osvetnike": Veliki filmovi biće na gubitku Publiku do kraja godine čekaju zanimljivi filmovi, a najviše se čeka novi nastavak Bonda "Nema vremena za umiranje". - "Tenet" Kristofera Nolana probija led u kategoriji blokbastera, ali je istovremeno i probni pilot jer će upravo na osnovu njegove zarade ostali veliki holivudski studiji proceniti kojim dinamikom će puštati hitove koje je korona stavila u frižider. Treba imati u vidu da proizvodnja i marketing filmova poput Džejmsa Bonda ili "Marvelovih" "Osvetnika" ide i do 300 miliona dolara, pa im je na globalnom nivou potreban promet od 600 miliona samo da budu na nuli. Niko neće rizikovati da izgubi velike pare i veliki filmovi se neće vratiti odjednom - smatra Karl.

Kurir/ Foto: Zorana Jevtić

