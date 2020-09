DANIJELA ŠTAJNFELD PROGOVORILA O SILOVATELJU: Ta osoba je moj AUTORITET! Da sam htela da kažem IME, rekla bih to u FILMU

Glumica Danijela Štajnfeld potvrdila je da je bila seksualno napadnuta od strane osobe koju poznaje i kojoj je verovala, o čemu se bavila u dokumentarnom filmu “Zaceli me”, koji je nedavno prikazan na Sarajevo Film Festivalu, dodajući da je posle toga samo želela da napusti zemlju jer se bojala novog silovanja, kao i za sopstveni život.

Danijela Štajnfeld je rekla i da nije mogla da prijavi silovanje jer, kada je pokušala da se poveri nekim bliskim ljudima, pojavila se implikacija da je možda sama kriva za to. Ona nije odbacila mogućnost da tužilaštvu otkrije ime počinioca i pokrene proces.

Danijela kaže da javno nije želela da otkrije ime te osobe koja ju je silovala jer bi time sav fokus bio na počiniocu, niti je to učinila u filmu.

“Da sam htela da kažem ime svog silovatelja, pošto je to moj autorski film i produkcija, to bih uradila u filmu, da sam želela. Razlog zašto nisam dala ime silovatelja u filmu je jednostavan. Ako bih rekla ime onoga ko mi je to učinio, ceo fokus filma bi se sveo na to, na mog silovatelja. Film ima misiju da skrene pažnju na poziciju žrtve”, rekla je Danijela.

Ona, međutim, dodaje da je smatrala da je dragoceno i važno da razgovor sa svojim silovateljem uvrsti u film, posebno zbog drugih žrtava kojima se i bavi u filmu i da bi osoba znala da, nakon što se nekome kaže “ne”, sve ono što se posle desi predstavlja zločin. Danijela Štajnfeld, međutim, kaže da tu osobu koja ju je silovala ne bi nazvala moćnikom.

“Osoba koja je mene silovala je autoritet meni, i u profesiji. Ja ga lično ne bih nazvala moćnikom, ali po difoltu što je neko muškarac, stariji, što ima veću poziciju od mene u našoj profesiji, daje mu navodno pravo da nada mnom i nad mojim telom, rečju, poverenjem, izborom, to uzme i zlostavi. Ta pozicija moći je jako česta u slučaju silovanja, ali nije to pravilo.” Dodala je da nije napravila film da bi njoj neko verovao ili ne.

Na pitanje da li će prijaviti silovatelja nadležnim organima, Danijela je potvrdila da je informisana o postupku koji je pokrenut:

“Ja sam dobila neke informacije od inspektora policije, što se tiče tužilaštva, i ja i advokatska kancelarija još skupljamo informacije i nije isključeno to mogu da vam kažem.”

Ona dodaje da pre svega nije ni sanjala da bi mogla da napravi ovakav film, posebno ne s takvom teškom, ali da su film i njegova tema ostavili jak utisak i na javnost, i da je pokrenuo nadležne da deluju.

“Razlog zašto je tužilaštvo pokrenulo postupak je moć filma i drago mi je da se sudski proces pokrenuo posle dve nedelje od prikazivanja na festivalu i otvorila se ova tema u javnosti, što mi je veoma drago.”

Na pitanje pod kakvim okolnostima se dogodilo silovanje, da jedna mlada glumica može biti silovana, Danijela je rekla:

“Time otvarate jedno veliko polje. Mi – svaka žrtva – smo uglavnom napadnuti od nekoga iz naše okoline, koga znamo, poštujemo, do koga nam je stalo i kome verujemo. To je činjenica koju je jako teško uzeti u obzir, i ako razumete da je to neko najčešće nama blizak, onda razumete da su okolnosti pod kojima se dogodi zlostavljanje – najuobičajenije.”

Film “Zaceli me”, inače, počinje Danijelinom video ispovešću porodici.

“Želim da vam kažem da sam preživela silovanje pre četiri i po godine u Srbiji i da sam posle toga otišla u Ameriku. Bilo mi je mnogo teško, a sada sam dobro…” Glumica i rediteljka u filmu priznaje da je to ostavilo jake i dugotrajne posledice po nju. Ona kaže da nije o svemu htela da kaže porodici da se ne bi brinuli ali da je odlučila da im otkrije jer snima film o drugim žrtvama silovanja u SAD i da se tom temom “bavila dugo”., rekla je u emisiji Pressing.

Danijela Štajnfeld kaže da je poražavajuće jer mnogo osoba ćuti o onome što im se dogodilo.

Na pitanje zašto sama nije prijavila onda kada se dogodilo, Danijela je rekla:

“Kada proživite to što sam ja proživela, u tom momentima posle tog zločina, posle te traume, užasnog zlostavljanja, apsolutne nesigurnosti, neznanja da li ćete vi ikada ostati živi posle te noći…Ja, kao i ostali građani u Srbiji nismo edukovani šta da radimo. Ne znamo koji je put pravi, a najstrašnije je da ne možemo da smognemo snage da nekome verujemo i uplašeni smo za naš život i budućnost. Pokušala sam da kažem to nekim bliskim ljudima. Dobila sam pitanje od tih nekih bliskih ljudi: “Zašto si ti bila blizu njega, zašto si ti bila s tim čovekom u kolima”. Taj čovek je bio neko s kim sam profesionalno i privatno bila povezana, ova branša je vrlo mala i povezana i mi se svi znamo. I to pitanje šta sam radila pored nekog implicira da sam ja mogla da izazovem tu situaciju nekako da se taj zločin desi i tu je bio moj šok i celo moje biće koje je bilo zlostavljano… tu sam izgubila sebe.”

Danijela kaže da je uradila sve što je mogla da zaštiti sebe. “Plašila sam se ponovnog silovanja i samo sam želela da odem negde gde se osećam sigurnom.” Dodala je da je sve proživljavala ispočetka dok je snimala film, ali da želi da osnaži druge žrtve da progovore o onome što su preživele. “Želim da kažem žrtvama koje razmišljaju da li da se nekome povere da će sve ići lakše posle toga. Najteže je prevaliti tu istinu preko usana, od straha da će neko osuditi…Mi ne znamo o tome da razgovaramo.”

