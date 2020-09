ALEKSANDAR EGER PREKO BANOVOG BRDA STIGAO DO VENECIJE: Gde je i šta danas radi dečko sa omota za čokoladu!

Zvezde Filmskog festivala u Veneciji iz Srbije nisu samo Jasna Đuričić i Boris Isaković već je crvenim tepihom prošetao i Aleksandar Eger. Iako ima srpske korene, o novoj zvezdi svetskog modelinga i glume kod nas se malo zna. Aleksandar je rođen u Beogradu, proslavio se kao dete i lice s reklame za "kinder" čokoladu, a danas uspešno pokušava da gradi filmsku i muzičku karijeri.

- Majka mi je Srpkinja, Beograđanka, a tata Italijan. Detinjstvo sam proveo na Banovom brdu u Beogradu, gde me je odgajala baka, jer je mama zbog posla uglavnom boravila u Italiji - otkrio je Aleksandar pre nekoliko godina za Gloriju. Uz baku i majku naučio je srpski jezik, a u Italiji je već zvezda.

- Već sa šest-sedam godina zainteresovao sam se za umetnost, pa sam sa drugarima iz kraja snimao kratke filmove i skečeve. Oduvek me je zanimala kamera, ali kad sam otišao u Komo, gde sam živeo do sedamnaeste godine, počeo sam da glumim. Imao sam 13 godina kad sam se pojavio u reklami koja mi je donela ulogu u seriji "The Band", koja je bila popularna u Italiji. Roditelji nikad nisu uzimali za ozbiljno moju nameru da se bavim glumom, pa čak ni onda kad su nam paparaci visili ispred kuće. Zato sam rešio da se odselim od njih i nastavim da se bavim onim što me privlači - otkrio je Aleksandar. On je imao prilike da upozna Baraka Obamu i da se druži sa Madonom i Nikol Kidman, a nedavno mu se ispunila želja da bude na naslovnoj strani srpskog izdanja Mens helta.

- Godinama sam čekao i sanjao ovaj san. Puni su mi duša i srce. Srbija je zemlja u kojoj sam rođen. Toliko sam dugo razmišljao šta da kažem, kao da pripremam govor za Oskara, ali zaista bih želeo da se zahvalim sjajnom timu koji je stajao iza mene, počevši od glavnog urednika Stefana Tošovića, koji je želeo da preuzme ovaj izazov i sa nama ode u Portugal kako bismo snimili naslovnu stranu - napisao je Eger.

