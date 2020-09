MILOŠU JANKOVIĆU NOVO PRIZNANJE! Književne nagrade ne dokazuju vrednost nečijeg talenta, ali prijaju i gode sujeti!

Nagrada "Pečat varoši sremskokarlovačke" Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju "Adligat", uručena je danas književniku Milošu Jankoviću, koji ove godine obeležava 35-godišnjicu književnog rada, saopštili su iz Adligata. Jankoviću je početkom godine uručena i Vukova nagrade za trajan doprinos srpskoj kulturi, kao i nagrada Bojislav Brković. Jedan je od suosnivača Adligata i zamenik predsednika Udruženja književnika Srbije. Janković je objavio više od 90 knjiga i spada u nagrađivanije srpske pisce sa više desetina nagrada.

U više navrata, Janković je bio urednik, glavni urednik, glavni i odgovorni urednik, kao i komercijalni i generalni direktor u više izdavačkih preduzeća, poput Nolita, BIGZ-a, Slobode, Prosvete, Beoštampe. Član je Udruženja književnika Srbije u statusu istaknutog samostalnog umetnika. "Ne smatram da se književnim nagradama, niti bilo kojim drugim, dokazuje vrednost nečijeg stvaralaštva, nečijeg talenta, niti su nagrade, nužno, merna jedinica za kvalitet", kaže Miloš Janković i dodaje da je sud čitalaca jedno važan kada je književnost u pitanju. "A nagrade, koji ih je, neko je to čak i prebrojao i popisao, u Srbiji preko 400 kada je književno stvaralaštvo u pitanju, mogu da budu pokazatelj vrednosti i kvaliteta, ali i ne moraju. No, prijaju, gode sujeti, hrane taštinu", rekao je Janković.

Za njega nema dileme da "od opštine do Republike, od škole do Univerziteta, od umetničkih udruženja do resorno nadležnog Ministarstva za kulturu, svi moraju imati svest o tome da je naša kultura, srpska kultura, zapravo naše najveće bogatstvo, i u duhovnom i u materijalnom smislu. "Mi, i kao narod i kao država, opstajemo do danas zahvalhujući, u vrlo velikoj meri, upravo našoj kulturi, u svim njenim oblicima ispoljavanja. Dužnost države da se stara o očuvanju našeg kulturnog identiteta, naših institucija kulture, da propagira, afirmiše i finansira sve ono što jeste umetnost, autentična, tradicionalna, moderna, kakva god bila, ali umetnost, vrednosno jasno određena, priznata i prepoznata, a ne da, u ime nekakve tržišne utakmice, tržišnih zakona i pod parolom - narod to traži - sve u vezi sa umetnošću bude prepušteno ličnim afinitetima, entuzijazmu pojedinaca", kazao je Janković. On ističe značaj aktivnosti Udruženja Adligat u okviru kojeg su otvoreni Muzej knjige i putovanja i Muzej srpske književnosti, u kojem se od 2018. godine nalazi njegov legat sa brojnim predmetima, rukopisima i prepiskama sa srpskim književnicima.

U legatu se, između ostalog, mogu videti pisma Milovana Danojlića, pismo koje mu je uputio Danilo Kiš, kao i više od 200 brojanica koje je sakupljao u više desetina manastira duže od jedne decenije. "Adligat je možda i najbolji primer entuzijazma i posvećenosti pojedinaca, ličnog truda, napora i angažmana da se stanje u kulturi popravi i unapredi. Ovo, i slična udruženja, takođe bi morala država da podrži, kroz nekakvu formu privatno-javnog partnerstva, ako ne na drugačiji način" kazao je Janković. Naveo je da se Knjižni fond Adligata bliži se brojci od dva miliona primeraka, muzejska i arhivska građa ima takve artefakte kakve ne poseduju ni neke nacionalne, pa ni svetske institucije. "Ima preko 40 legata naših značajnih stvaralaca, otvoren je, u saradnji sa diplomatskim korom, i Salon nobelovki, žena dobitnica Nobelove nagrade za književnost, digitalizacija je prilično odmakla i svakim danom i taj vid čuvanja naše kulturne baštine u Adligatu postaje sve obimniji", kazao je Janković.

