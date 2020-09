TAJ KRIK NIKADA NEĆU DA ZABORAVIM: Anja se prisetila trenutka kada joj je preminuo suprug Milorad Mandić Manda!

Supruga slavnog pokojnog glumca, Milorada Mandića Mande, Anastasija Anja Mandić, otvorila je dušu pa ispričala detalje kada joj je suprug preminuo.

Mandi je pozlilo na sceni, u toku premijere dečje predstave “Petar Pan”, u UK Vuk Karadžić, kada se samo srušio i pao sa broda, dok je Anja bila u publici.

“Kako sam gledala, on je sa tog broda pao… Okrenula sam glavu i videla Bobu Mićalović koja je bila na predstavi sa decom. Čuo se smeh, jer je deci to izgledalo smešno, ali videla sam da me je ona pogledala i to je meni bio znak da nešto nije u redu. “, kaže Anja na kojoj je bio težak zadatak – da saopšti deci šta se desilo.

“Pozvala sam svoju decu telefonom, jer oni nisu bili tu i rekla sam im da dođu jer tati nije dobro. U međuvremenu sam počela s nekim čudnim osećajem da se mirim s tim da će se njemu nešto desiti. Nisam želela da lažem Andriju da je Milorad u bolnici. Ja sam čučnula i rekla sam mu šta imam da kažem. Taj krik ja nikad neću zaboravi”, rekla je Anja Mandić u emisiji “Preživeli”.

