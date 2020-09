BRANKA VESELINOVIĆ NAPUNILA 102 GODINE I PORUČUJE ZA KURIR: Moramo se voleti, a tako se nećemo razboleti!

Pesme, slikanje i svaki dan gimnastika, a pre svega sećanje i ogromna ljubav prema suprugu - to je recept za dugovečnost, kaže nam glumica Branka Veselinović, koja juče proslavila 102. rođendan!

foto: Ana Paunković

Branku smo zajedno s kolegama s Kurir televizije posetili u njenom skromnom domu u Beogradskoj ulici ili, kako ona kaže, "kući sećanja", jer je okružena slikama i uspomenama na svoje najmilije - roditelje, muža Mlađu i kumu Miru Stupicu. Sa istom poletnošću, puna životne mudrosti i dobronamernosti, ona kaže: "Sto dve? To su samo godine, nisam ja stara, već mlada duhom! Imam velike planove za budućnost. To je folozofija koja me je održala u životu. Moramo se voleti, a tako se nećemo razboleti".

foto: Ana Paunković

Kurir/ Foto: Ana Paunković

