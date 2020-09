PRETNJE TRAJU, IMAM SVE NAPISMENO! Petar Strugar otkrio detalje, a evo čega se najviše PLAŠI!

Petar Strugar prošle nedelje našao se u žiži interesovanja javnosti, zbog fizičkog i verbalnog sukoba sa radnikom na salašu, na kom je glumčev konjički klub. Strugar je sada odlučio da ispriča svoju stranu priče, te da pokaže kako izgleda.

"Modrice nisu scenska šminka, ja zbog ovoga ne mogu sada da radim, ne mogu da se bavim onim od čega zarađujem", kazao je Petar Strugar, pa izneo niz detalja.

"Plašim se novog napada. S obzirom da ovo traje već neko vreme, pretnje traju. Imam napismeno. Zatražena je zabrana prilaska, to me teši trenutno", dodao je on.

"Porodica i najbliži se brinu, naravno, zbog svega, kako bi drugačije reagovali", rekao je Petar.

