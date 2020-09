BIKOVIĆ O PROBLEMIMA EKIPE JUŽNOG VETRA! Korona nam komplikuje i usporava snimanje!

Ekipa filma "Južni vetar" pauzu u snimanju iskoristila je da uruči vredne poklone deci iz materijalno ugroženih porodica s područja opštine Knjaževac. Glavni glumci Miloš Biković, Miodrag Radonjić, producentkinja Tatjana Žeželj Gojković, kao i reditelj Miloš Avramović uručili su poklone u vidu školskog pribora, slatkiša i nastavnih pomagala đacima.

- Proveli smo ovde skoro polovinu snimanja i veoma smo se zbližili sa Knjaževčanima. Svaki put kad smo snimali u gradu, uvek smo imali "publiku" koja nas je podržavala kad smo radili snimanje akcionih scena i zato smo želeli na neki način da im se odužimo - istakao je reditelj Miloš Avramović.

Glumac i jedan od producenata Miloš Biković kaže da im korona veoma usporava rad i da moraju da menjaju planove.

- Kad imate samo jednog zaraženog u ekipi, to vam pravi pakao od života. Snimamo uglavnom noću, zahtevno je, imamo scene pucnjave, borbi, vožnje, u vodi, u blatu, u mulju. Sinoć smo imali zahtevan dan, kada se snima u vodi, onda je to posebno teško, ne samo što glumci provedu 10 sati u vodi nego i asistenti, kamere, rasveta, svi moraju da uđu u vodu, da se pokvase, da se kamera premesti, to je dosta sporije nego obično - objašnjava Miloš.

Glumac smatra da je mogao još da se odmara, ali da mu je drago što se vratio, nakon pauze zbog pandemije virusa korona. Istakao je da očekuje publiku u pozorištima. - Ako može da se nađe mesta za kafane, klubove, kafiće, može da se nađe mesta i za pozorište. Mislim da Beograd još uvek ima taj nivo kulture i publiku koja je verna, ima ukusa i održava kulturni život - zaključio je Biković.

Premijera filma "Južni vetar - Ubrzanje" očekuje nas početkom naredne godine.

