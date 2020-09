OVO TI JE NAJLOŠIJI VIC DO SADA! Fanovi napali Andriju Miloševića zbog NOVOG VIDEA, a evo šta je glumac TAČNO ISPRIČAO

Andrija Milošević neretko objavljuje smešne video klipove na svom Instagramu i tako nasmeje svoje pratioce do suza. Pored toga što prica najčešće "glupe" viceve, izvodi i razne imitacije koje su urnebesne.

Glumac se ovog puta javio iz Opatije kako bi ispričao novi vic o ženi i pijancu.

- Dolazi pijanac kući sa ogromnom masinom na vratu. Pita ga žena šta ti je to na vratu? Šta bre? Ma šta ti to na vratu, ovolika masnica, bre! A, to sam se ujeo", ispričao je Andrija imitirajući pijanicu, što je mnoge nasmejalo.

"Kakav talenat. Iz uloge u ulogu s takvom lakoćom... Čudo", "Ovako glup vic, ali kad Andrija priča cepam se pola sata", glasili su neki od komentara, dok je bilo i onih koji su vic okarakterisali kao veoma glup.

"Ovo ti je najlošiji vic do sada, možeš ti to bolje", napisao je jedan od Andrijinih pratioca.

