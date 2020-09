SERGEJ POLUNJIN POMAŽE SRPSKOJ DECI! Donatorsko gala veče u Narodnom pozorištu!

Donatorsko gala veče Fondacije "Sergej Polunjin" organizuje 25. septembra od 20 sati na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu kako bi se prikupio novac za školovanje mladih baletskih igrača. Zbog mera predostrožnosti koje su propisane kako bi se zaštitili od kovida 19, broj ulaznica je znatno smanjen i mogu se kupiti na blagajni nacionalnog teatra.

foto: Ana Paunković

Fondacija "Sergej Polunjin" postoji dve godine i posvetila se negovanju mladih talenata, njihovom razvoju i na taj način želi da podrži i doprinese razvoj baletske umetnosti u Srbiji. Ukrajinski baletski superstar Sergej Polunjin nastupiće u programu u nacionalnom teatru. Predviđeno je da će on izvesti performans uz Hozijerovu numeru "Take me to church".

Kurir/ Foto: Ana Paunković

