MUZIKA IZ SERIJE MOČVARA UZBURKALA DRUŠTVENE MREŽE! Šta kriju pesme Kiša pada i Dole u mrak!

Dečje, horsko izvođenje pesme ''Kiša pada, trava raste'' ili ''Dole u mraku'' – šta vam je više privuklo pažnju? Šta god da je odgovor, evo nečega što će vas veoma zainteresovati. Ekipa serije priča o svemu onome što vam je zaintrigiralo maštu i pažnju kada je reč o muzici iz serije #MOČVARA – uživajte! 👆

