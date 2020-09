BIVŠI MUŽ DŽEJ LO IZNEO NJENU ŠOK PRIVATNOST: Evo šta pevačica radi u kući, to je užasno zabavlja!

Mark Entoni, bivši muž Dženifer Lopez koji je sa latino divnom proveo deset godina u braku, otkrio je bizaran detalj o pevačici.

Pevač je naveo da Dženifer voli da prisluškuje svoju poslugu.

"To joj je baš zabavno. U kući smo imali nadzorne kamere, a ona bi ponekad sela pred ekran i slušala o čemu kućne pomoćnice razgovaraju dok su u kuhinju. Nekada je volela i da se šunja pa ih je slušala iza zida. Ne znam zašto ju je to toliko zabavljalo, ali mislim da to radi i danas", rekao je on za američke medije. Mark i Dženifer započeli su svoju vezu 2003. godine, a krunisali su je brakom već 2004. godine.

