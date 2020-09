BIVŠI SAJENTOLOG OTKRIO ŠOK TAJNU: Bred Pit od kontroverzne crkve pobegao glavom bez obzira, a ovo je razlog

Za razliku od svojih kolega Toma Kruza i Džona Travolte, Bred Pit je na vreme pobegao iz ralja sajentologije s kojima ga je upoznala tadašnja devojka, glumica Žulijet Luis. Da nešto ozbiljno ne štima sa sajentolozima Pit je shvatio još u procesu inicijacije te je napustio ne samo crkvu već i devojku.

Pre nego što je postao mega zvezda, Bred Pit tri godine je koketirao sa sajentologijom, a s tom kontroverznom verom upoznala ga je početkom 1990-ih njegova tadašnja devojka, glumica Žulijet Luis. Njegova veza s crkvom prekinuta je naprasno, u isto vreme kad je prekinuo s njom.

Pitovoj vezi sa sajentologijom presudio je 'proces pročišćavanja' koji je prolazio u Portland Celebrity Centeru. O tom vremenu progovorio je Pitov bivši crkveni nadzornik, Majkl Malen, koji je u crkvi proveo 40 godina da bi je konačno 2014. napustio i potom napisao knjigu 'Brainwashed' (Isprani mozak) o svom vremenu provedenom u njoj.

foto: Profimedia

'Bio sam školovan za nadzornika kursa pa sam poslan na trening u Celebrity Center Portland. Dok sam bio tamo, upoznao sam ćerkutinejdžerku izvršnog direktora sajentološke crkve sa sedištem u Portlandu. Jedna od stvari koje mi je rekla bila je da je Bred Pit, koji je u to vreme izlazio sa Žulijet Luis, sprovodio pročišćavanje u Celebrity Center Portlandu', kaže Malen koji je kasnije i sam imao susret s Pitom.

U Sajentološkoj crkvi ljude često spajaju i čine odgovornima za međusobno sprovođenje kurseva, pa je tako svakog meseca kćerka čelnika crkve morala da bude uz Pita kako bi on obavio svoj zadatak do kraja. Sauna je inače deo postupka 'pročišćavanja' koji je razvio osnivač sajentologije L Ron Habard, a sastoji se od visokih doza vitamina, dugih sati u sauni i vežbanja.

foto: Profimedia

Prema sajentološkim zapisima, Pit je završio neke terapije 1991. i specijalni tečaj za 'ljudsku procenu' 1993. godine. Ali, sam proces inicijacije obuhvatao je i neobične seanse na kojima bi nadzornici urlali i vređali potencijalne članove.

Malen tvrdi da je na njima nemilosrdno urlao na Pita koji se toliko naljutio da je otišao i nikad se više nije vratio u okrilje crkve. Crkva ga je ponovo pokušala regrutovati nakon što ju je 1993. napustio, ali on je odbio sve njihove pokušaje.

'Izgleda da je zaključio da mu je bilo dosta. Pokušali su da ga vrate, ali on nikada nije nastavio sa sajentologijom', rekao je Malen.

Pit je 1993. rekao zauvek zbogom sajentologiji, ali i glumici Žulijet Luis koja je još uvek članica te kontroverzne crkve, baš poput njenih slavnih kolega Džona Travolte i Toma Kruza. Sajentološka crkva danas navodno raspolaže s bogatstvom od preko tri milijarde dolara gotovine, a tu su i brojne nekretnine u Kaliforniji, Floridi i Evropi koje su u vlasništvu crkve. Njeni pripadnici su mahom bogati, oni koji mogu da potroše stotine i hiljade dolara na razne tečajeve i knjige, bez kojih ne mogu da napreduju u dostizanju 'čistoće'.

Ali pitanje koje se nameće je zašto toliko holivudskih glumaca nalazimo u redovima ove crkve? 'Onisu rano napustili škole da bi postali zvezde. Mladi su, neobrazovani i osećaju se inferiornima među svojim obrazovanim vršnjacima, lekarima, inženjerima, bankarima, a sajentologija popunjava tu prazninu', objašnjava američki dobitnik Pulicerove nagrade Lorens Rajt u svojoj knjizi 'Going Clear: Scientology, Hollywood and the Prison of Belief' (Raščistimo: sajentologija, Holivud i u zatvoru vere).

foto: Profimedia

kurir.rs/tortal

Kurir