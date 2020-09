VELIKA SRPSKA BALERINA DONELA VAŽNU ODLUKU: Ivanka Lukateli svoj legat odlučila da pokloni muzeju Adligat!

Primabalerina Narodnog pozorišta u Beogradu i Nacionalnog Bavarskog pozorišta u Minhenu, pedagog klasičnog baleta, koreograf i pedagog Ivanka Lukateli (1948) odlučila je da svoj legat pokloni Udruženju za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat na inicijativu suosnivača ovog udruženja, novinarke Stevanke Češljarov.

Domu legata, koji se, uz Muzej srpske književnosti i Muzej knjige i putovanja, nalazi u ovom Udruženju, Ivanka Lukateli je već poklonila svoje najznačajnije nagrade, dragocene albume sa fotografijama i slike svog oca, poznatog crnogorskog slikara koji se bavio i filmom, fotografijom, scenografijom i žurnalistikom, Antona Lukatela.

"Kada bi me otac upitao šta da mi pokloni za rođendan, molila sam ga da me slika. Sve te dragocenosti, jednom će se naći u Adligatu i biće dostupne hiljadama posetilaca, što me naročito raduje", kaže Ivanka.

Ugovorom koji je potpisan udruženje se obavezalo da se, posle njene smrti, stara ne samo o njenoj zaostavštini već i o očuvanju sećanja na njeno životno delo.

„Pao mi je veliki kamen sa srca zato što sam pronašla ljude i instituciju kojima verujem", izavila je Ivanka Lukateli odmah po potpisivanju ugovora.

„Ovim velikim korakom započinje formiranje baletskog kutka u Udruženju Adligat, a istorija baleta je kod nas prilično zapostavljena. Veza koja je ostvarena sa g. Lukateli je duboka, suštinska. Sa toliko zadovoljstva, poverenja i odlučnosti je započeo naš odnos, da je uspeh garantovan", kaže Viktor Lazić, predsednik Udruženja Adligat.

Kao direktorka baleta Lukateli je radila u Srpskom narodnom pozorištu i Narodnom pozorištu u Beogradu. Završila je Srednju baletsku školu „Lujo Davičo", specijalizaciju na Moskovskoj državnoj baletskoj školi. Kao vrhunska balerina gostovala je u skoro svim državama sveta, a između ostalog naročito je bio zapažen njen uspeh na Međunarodnom konkursu mladih baletskih umetnika u Moskvi, u finalu takmičenja baletskih parova u japanu i njen solistički angažman u minhenskoj Operi.

Jedna je od najnagrađivanijih srpskih baletskih umetnika. Između ostalog dobila je pet pozorišnih nagrada za najbolja godišnja ostvarenja (Narodno pozorište), nagrade Ljubljanskog Bijenala za najbolje ostvarenje, nagrade za najbolje umetničko ostvarenje grada Minhena, Oktobarske nagradu grada Beograda, Nagrade za životno delo Udruženja baletskih umetnika Srbije, priznanje nacionalnog umetnika od Ministarstva kultre Republike Srbije.

„U Beogradu sam se rodila (1948), godinu dana sam živela u Moskvi, nešto manje u Japanu, dve godine sam igrala u Minhenskom baletu, radila sam i u Istanbulu, Panami, na Siciliji... Preko umetnosti, a umetnost igre svi razumeju, moj život je vezan za ceo svet", kaže Ivanka Lukateli i dodaje da je oduševljena projektima Adligata, koje svim srcem podržava.

Ivanka Lukateli je baronesa, potiče iz znamenite italijanske porodice čiji su članovi, između ostalog, i jedan papa, poznati kompozitor Pietro Antonio Lokateli, i jedan poznati fudbaler.

