DODELJENE PLAKETE FESTA: Emir Kusturica i Donka Špiček među 50 dobitnika!

U Skupštini Grada Beograda juče je obeleženo 50 godina od osnivanja Festa dodelom 50 plaketa. Festival će pola veka od osnivanja obeležiti tek 2022, a na jučerašnji dan osnovan je ovaj najveći filmski festival u Srbiji.

foto: RTS

U čast osnivača Festa Milutina Čolića jedna od gradskih ulica poneće njegovo ime, a on je bio prvi dobitnik ovog priznanja. Nagradu je primila njegova unuka Iva Čolić, koja se rasplakala dok je držala emotivni govor. Među 50 dobitnika našao se i reditelj Emir Kusturica, koji je, pored sjajnih filmova, u Beograd i Srbiju na Fest doveo Moniku Beluči i Džonija Depa. Priznanje je pripalo i Donki Špiček, a govor je održao njen rođeni brat Milan. Prisustvo političara on je iskoristio da traži da Dečji kulturni centar ponese njeno ime, jer je to način da zauvek u Beogradu ostane njen trag.

foto: Grad Beograd

"Festovih 50" biće svojevrsni slogan obeležavanja pet decenija od osnivanja i predstojećeg 50. Festa za dve godine. Tokom duge istorije na festivalu je prikazano 5.000 filmova, a imao je nekoliko miliona posetilaca. - Naredni Fest će biti primeren vremenu u kojem se odvija. Istakli smo slogan za sledeći Fest, a to je "Povratak u budućnost". Želja je da celo čovečanstvo nastavi tamo gde je stalo pre korone. Najbitnije je da okolnosti budu takve da imamo Fest sledeće godine - rekao je jedan od dobitnika i sadašnji predsednik Saveta Festa Ivan Karl.

foto: Grad Beograd

Kurir/ M. K., foto: AP i Marina Lopičić

