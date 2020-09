SOFIJA LOREN KONAČNO OTKRILA TAJNU SVOJE LEPOTE! Evo šta je zaslužno za njenu MLADOLIKOST u devetoj deceniji života!

Čuvena italijanska glumica, Sofija Loren danas ima 85 godina, ali i dalje pleni svojom lepotom.

Sofija je od početka karijere dobila titulu velike zaovdnice i žene neverovatne privlačnosti, te se u jednom periodu lepota merila po njenom izgledom.

Sofija je poznata kao pobornik prirodne lepote, i nikada do sada nije imala nijednu plastičnu operaciju. U nastavku vam donosimo koje su tajne njenog negovanog izgleda u devetoj deceniji života.

Postoji izvor mladosti, a čine ga vaš um, vaši talenti i kreativnost koju unosite u svoj i u živote ljudi koje volite. Kada naučite da pijete vodu s tog izvora, budite sigurni da ćete pobediti proces starenja.

Izgled sam nasledila od majke koju sam smatrala najlepšom ženom na svetu, a koja je izgledala poput Grete Garbo. Kada je o mojoj lepoti reč, mene jesu svrstali u skupinu najlepših žena na svetu, ali sam daleko od savršene. Zapravo, smatram da me izdvojilo to što sam bila jedinstvena i neobična, jer lepotu lutke sigurno nisam imala. Ipak, nisam mogla, a da ne verujem u to da sam prelepa jer su mi ljudi oko mene to stalno ponavljali. Ništa ženu ne čini lepom kao njeno verovanje da je lepa.

Lepota proizlazi iz toga kako se osećate i nije fizička kategorija. Smatram da će se u životu desiti ono što mora da se desi, ali to da li ste sretni ili ne zavisi samo od vas i utiče na sve ostalo, pa i na lepotu. Život je samo jedan i trebate da uživate u vremenu koje provedete među živima, a proces starenja je sastavni deo tog vremena. Trebate da znate da, bez obzira na to koliko imate godina, uvek možete da pronađete nešto čemu ćete se u životu radovati, stoga uživajte u životu i vodite računa o sebi. Recimo, ja sam trenutno posvećena svojim unucima i mogu reći da imam najlepše unuke na svetu.

Uvek se rano budim, oko pet ujutru, a prvi sat vremena posvetim šetnji. Znam da uvek možete naći dovoljno dobro opravdanje da ne vežbate, jer ih i ja na dnevnoj osnovi nađem bar pet, ali ne odustajem. Dok šetam parkom u blizini moje kuće uvek mislim: „Možda će se iza narednog ugla ispred mene pojaviti nešto lepo“. Ključ je u pozitivnom stavu, a ja sam neko ko uvek razmišlja pozitivno i retko kada sam u nekom tužnom ili melanholičnom raspoloženju. Osim šetnje radim i trbušnjake, te blago istezanje kod kuće, a u krevet idem oko osam uveče.

Dan započinjem laganim doručkom, najčešće mafinima uz koje nikada ne pijem kafu. Nešto kasnije pojedem lagani sendvič, a gledam da mi ručak bude obilan. Obično su na meniju testenina, piletina, salata i voće. Retko večeram. Znate, ja sam Italijanka i mislim da su za moj izgled, pre svega, zaslužne špagete koje redovno jedem.

foto: Profimedia

Veliki sam fan organskog, devičanskog maslinovog ulja. Svakodnevno ga koristim u ishrani, ali i za negu kože, tačnije kao hidratantnu dnevnu kremu, te umesto noćne kreme i mleka za telo. Ono je bogato antioksidansima, naročito vitaminom E, koji usporava proces nastanka bora. Maslinovo ulje je tajna moje lepote.

To kako ćete izgledati je stvar vašeg izbora. One žene koje odluče da se podvrgnu plastičnim operacijama su, možda, nezadovoljne svojim telom i žele izgledati drugačije. Ne znam šta je razlog jer ja volim sebe takvu kakva jesam. Jako volim svoju kožu i nikada nisam bila spremna da dozvolim nekome, koliko god on stručan bio, da menja moj izgled. No, razumem i to da plastične operacije mogu biti posledica zdravstvenih problema. Sve je to stvar izbora.

Kurir.rs/Azra/I.B.

Kurir