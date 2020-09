MIRA BANJAC 40 GODINA NAKON SNIMANJA FILMA MAJSTORI, MAJSTORI: Dugo sam čekala na ovu ulogu, pa sam možda izgubila i DAR!

Kultni film "Majstori, majstori" u režiji Gorana Markovića, snimljen pre četrdeset godina, ostao je i do danas vrlo popularan i upravo zbog svega pomenutog na stadionu Tašmajdan je večesas ponovo prikazan u novom ruhu.

foto: Ana Paunković

Tom prilikom okupili su se reditelj Goran Marković, kompozitor Zoran Simjanović i glumci Mira Banjac, Mirjana Karanović i Tanja Bošković.

"Držala sam se toga kao luda, kako Goran kaže - tako. Ali sam verovatno jedina glumica sa kojom je on rekao: "Ni levo, ni desno, nego ovo što ti kažem", prisetila se glumica, a na pitanje kako se slagala sa Semkom Sokolović na snimanjima, ona je odgovorila:

foto: Ana Paunković

"Izuzetno. Apsolutno na oči nije mogla da me vidi", rekla je Tanja kroz smeh.

Goran Marković istakao je da se filmovi poput "Majstori, majstori" danas ne bi uklopio, s obzirom da se danas u filmovima propagiraju potpuno suprotne vrednosti.

"Ovaj žanr ne bi mogao da se uklopi u ovo vreme. Mi smo napravili firmu koja je bila nezavisna, hteli smo da radimo bez pritisaka i ucena producenta i napravili smo jednu firmu i okupilo se nas dvadesetak. I svi su govorili: "Hajde ti uradi nešto, ti si najuspešniji, izmisli nešto". Tada sam imao anegdotu o toj spremačici koja odlazi u penziju i koja je uzrok razno raznih dešavanja u toj školi. Seo sam i napisao nešto tako, možda sam 10, 12 dana radio to, ne više. Bio sam bez opterećenja i nisam računao da će to ikada da se snimi. Međutim, to je izgledalo zgodno i svidelo se prvenstveno glumcima. I ko god je pročitao prisao je da radi. Onda smo mi na tom talasu opšteg koncenzusa da treba da se zabavimo i da nas baš briga šta će biti s filmom to i radili.

foto: Ana Paunković

Mira Banjac otkrila je kako je bilo sarađivati sa rediteljem Marković.

foto: Ana Paunković

"Savršeno. Prvo sam ga dugo čekala, i u tom čekanju sam možda nešto i pogubila od svog dara i od svoje vedrine. Čekajuči reditelja, čekajući taj brzi voz da uhvatim, i na kraju sam se popela. Bilo je sjajno, to je red koji se ne odbija. Nisam pitala ni da li je malo, ni veliko, rekla sam "DA". Ja sam presrećna jer u tom velikom ansamblu imarti svoj udeo, makar i mali, je veliko zadovoljstvo", zaključila je legendarna glumica.

foto: Adria Media TV

Kurir.rs/Ljubomir Radanov

Kurir