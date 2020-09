UMEM I GLAVOM KROZ ZID, ALI I DA JE ZABIJEM U PESAK: Anđelka Prpić progovorila o karijeri, privatnosti i KRIZI!

Iako se u medijima poslednjih meseci provlačila priča da se Anđelka Prpić rastala od supruga Daria Prpića, harizmatična glumica o privatnom životu ne želi da govori, pa je uglavnom koncentrisana na snimanje.

Glumica je priznala kako se ona suočava sa problemima u privatnom životu.

Koliko je jednoj ženi u pravnom životu, poput tebe bitno da nađe takvu prijateljicu? Da li njima pokazuješ emocije ili to sebično čuvaš za sebe?

- Naravno da je svakome potrebno rame za plakanje, ali i trezven pogled... Mi žene smo sklone da sve delimo. Ali nema to veze sa ženskim tračarenjima. Delimo i tugu i radost. Sećam se da kada sam dobila svoju prvu glavnu ulogu nisam mogla da se radujem dok nisu stigle moje najbolje prijateljice. Tek kada sam njima rekla, sve je dobilo značaj. Dakle, Ljica, Tića, Jela, Vanesa, Suza, Maja, Mara, Anja! Moja reprezentacija!

Da li si neko ko beži od problema ili se suočavaš?

- Umem i glavom kroz zid, a umem i da zabijem glavu u pesak i čekam da prođe. Svi smo ponekad slabi, ponekad najhrabriji. Težim uvek ka rešavanju, ali moramo ići svojim tempom. Pomaže gurka, tu uleću prijatelji. Psihoterapije su najbolji put definitivno.

Tvoja vedrina i pozitivan duh te čine jednom od omiljenih ličnosti pa te mnogi svojataju. Koliko to zna nekada da bude teret?

- To je za mene kompliment. Jako retko neko nema mere ili šlifa, a i to nije iz loše namere. Zaista je svaki čovek lepši nasmejan. Gajim svoj osmeh, hranim ga, a sebi oprostim kada mi ne pođe za rukom.

Tvoja najveća radost je svakako sin Jakša. Kao i svako dete, sigurno je i on znatiželjan, ali kao majka od čega strepiš, šta te tišti, kako ga izvesti na pravi put?

- Svako vreme, razdoblje nosi svoje breme. Nisam pristalica da se potencira kako je ovo nikada gore za odrastanje. Promišljeno i istrajno sa puno ljubavi. Čini mi se da je to dobar put. Moramo sebe da popravljamo da bismo i njima bili dobri. Sve to su zadaci koji, koliko god da nas nekada brinu, lepi su i raduju me.

Koliko je korona poremetila glumce i uticala na njihove finansije?

- Novac nam je neophodan, lakše je kada nas to ne mori. Samostalnim umetnicima je ovaj period zaista teško pao i nisam zadovoljna kako su zbrinuti. Ali iznad toga je ipak potreba da se stvara i iskaže, da se razmeni sa drugim stvaraocima i najvažnijim faktorom, publikom. To je čini mi se najviše poremetilo naš esnaf. Polako se stvari vraćaju u normalu i raduje me to. U nove pobede, ali uz oprez jer će ovaj sumaniti period, čini se, još trajati.

Koliko su ti teško pali dani za vreme korone, karantina? Da li preipsituješ sebe?

- Uvek preispitujem sebe, to mi je polazna tačka, i nije posledica karantina. Rano je da pričamo o periodu koji smo svi traumatično doživeli, čini mi se da treba da prođe još vremena. Ali život ipak ne staje, izgleda da moramo svi da nađemo neke nove načine. Dok je pravih ljudi, dobrih filmova, knjiga, nije tako strašno.

