PRIZNAJEM DA INSPEKTOR NIKOLA PONEKAD ZVUČI KAO MEDVED KOJI BRUNDA: Goran Bogdan odgovara na kritike fanova serije Močvara!

Gledao sam prvih nekoliko epizoda i istina je to što su primetili gledaoci. Radim s lektorkom i nadam se da ću se popraviti, kaže glumac

Gorana Bogdana publika u Srbiji upoznala je kroz seriju "Vere i zavere", a popularnost je stekao zahvaljujući "Senkama nad Balkanom" i ulozi Mustafe Golubića. Svakog vikenda Gorana trenutno pratimo na RTS i Superstar TV kao inspektora Nikolu u seriji "Močvara", a za Kurir poznati glumac odgovara na pitanja i komentare gledalaca s društvenih mreža.

"Močvara" podseća na seriju "Pravi detektiv". Bez suviše radnje i dijaloga. Pomalo bolesno, ali tačno na ivici.

- "Močvara" vas s pravom podseća na seriju "Pravi detektiv". Srž svakog projekta je vrhunski scenario, a Milena Marković je na ovom tekstu radila pet godina, što mislim da se i vidi. Nije srž ove priče i noara kao žanra samo zločin i ko je ubica, već odnos među njegovim junacima. Gledao sam "Pravog detektiva" i meni je bilo uživanje da pratim odnos među junacima koje igraju Metju Makonahej i Vudi Harilson, više nego sam slučaj.

foto: Nebojša Babić

Snažni likovi i autentični odnosi koje dosad nismo videli u našim serijama na ovakav način! Konačno se realistično, a ne stilizovano prilazi našoj stvarnosti od koje uglavnom većina okreće glavu.

- Ima u seriji stilizacije. Serija "Močvara" pokazuje i stav njenih autora prema stvarnosti.

Goran Bogdan je srpski Robert de Niro.

- Hvala što tako mislite. Uvek se nadam da može bolje. Imam mnogo toga što moram da popravim. Lik Nikole Krsmanovića je slojevit, reljefan, mračan, čudan, drugačiji, zatvoren, a opet toliko emotivan. Bilo ga je gušt igrati. On je i porodičan čovek, zaštitnik, pogotovo žena, ne trpi nepravdu i jako je kažnjava. Baš je mračni vitez i bilo mi je teško da se srodim sa likom. Ima u njemu i nešto što me zabavlja i nešto što moje mrakove propituje i čisti. Voleo bih da ga igram još koju sezonu.

foto: Firefly Production

"Močvara" je najbolja serija.

- Nismo išli na to da zadovoljimo široku publiku. Dobar scenario odradi za glumca sedamdeset odsto priprema za snimanje. Kad je nešto dobro napisano, dok to čitaš, već si spreman za ulogu. Svako slovo je ovde puno sadržaja i dođe kao partitura. Bilo nam je lako da igramo to što je napisano.

"Močvara" ima skandinavski šmek.

- "Močvara" nije serija na koju je publika navikla. Brutalna je. Skandinaviju zamišljamo kao sivu. I naša priča, kad je gledam, ispala je siva i hladna. Nema romantike, ne dodvorava se publici, ide pravo u kost i meso. Mi smo kao narod topli i srdačni, ali ovde smo baš gazili po mulju i mraku.

foto: Nebojša Babić

U "Močvari" u nekim scenama se svi samo gledaju kao u "Maloj nevesti".

- Nisam gledao "Malu nevestu" (smeh). Izgleda da sam otkrio svoj novi stil glume. Prihvatam kritike da se nekome ne sviđa što koristimo malo reči i što se nekad očima mnogo više kaže.

Sreća da je Goran Bogdan dobar frajer, pa niko ne obraća pažnju na to šta priča. Pola ga ne razumemo.

- Moja Ahilova peta je lenja artikulacija. Gledao sam prvih nekoliko epizoda i istina je to što ste primetili. Nikola ponekad zvuči kao medved koji brunda i morao sam više da pazim na to. Uvek me je strah da zbog načina govora moja gluma ne izgubi na prirodnosti. Radim s lektorkom i nadam se da ću se popraviti.

Imam problem sa serijom "Močvara", što ne znam ko tu koga je*e.

- Nije nam ni bio cilj da odmah objasnimo sve odnose u seriji. Često i u životu ne znate šta vam se dešava. Na kraju serije će se sve otkriti. Ostavili smo još neke stvari otvorene i za drugu sezonu. Publika samo mora da bude strpljiva. Još jedna serija sa Goranom Bogdanom, a titla i dalje nema. - Biće bolje, radim na tome.

foto: Firefly

Gledanje dela kroz scene sekasa je plitko Dragan Bjelogrlić je u "Senkama" ustoličio očaj nove srpske kinematografije - seks i psovke. - Gledanje nekom umetničkog dela samo kroz tu prizmu je plitko. Meni se sviđa kako Bjela radi. Cenim i da se nekim ljudima to ne sviđa. Mi smo hteli u "Močvari" da prikažemo tu grubu stvarnost. Možda smo je previše ugrubili.

Kurir/ Ljubomir Radanov, foto: Nebojša Babić

Kurir