CECA BOJKOVIĆ OPSOVALA PRVI PUT NA TV: Gore mreže zbog njene scene u seriji Močvara!

Jedna od naših najboljih glumica Svetlana Ceca Bojković izgovorila je pogrdne reči prvi put na televiziji, i to u novoj epizodi "Močvara", koja se emituje vikendom na Superstar TV.

Glumica je ranije tokom karijere izgovorila samo jednu psovku u sklopu uloge, i to u filmu "Šejtanov ratnik". Ceca u "Močvari" igra majku glavnog junaka Nikole, koga tumači Goran Bogdan.

U emotivnog sceni ona sinu inspektoru objašnjava neke stvari koje su se dešavali kad je bio mali. Ceca igra konobaricu koje je bila miljenica tadašnjih žestokih momaka, a njena scena izazvala je i najveći broj komentara na društvenim mrežama.

foto: Marina Lopičić

- Zvali su me Dana kurva. Dva, tri puta nedeljno su me s posla vraćali razni muškarci. Ja nisam bila dašna. Od bakšiša se živi, a od plate preživljava. Izazivala jesam, ali davala nisam. Sad mi žao što nisam više davala. Nije to sapun da se potroši - izgovorila je glumica.

Na kraju emotivne scene glumici se omakla i pogrdna reč: - Bacio ju je zato što je kurva. Bila je prava kurva. Svaka njoj čast.

Ceca Bojković je tokom jednog TV gostovanja otkrila da ume da opsuje kao i sav običan svet.

- Nisam imala psovke u filmovima, zaista, ali privatno volim da psujem - otkrila je Ceca u emisiji "Ja to tako" na televiziji Pink.

Kurir/ Foto: Promo

Kurir