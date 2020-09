NISAM BILA DOBRO, BOJIM SE NEIZVESNOSTI! Mira Banjac u otkrila šta je užasava: Idem peške i vučem kolica, neću da me VOZAJU

Slavna glumica Mira Banjac kroz desetu deceniju korača samouvereno, a o teškim trenucima kroz koje je prošla govori sa osmehom.

Mira je gostovala na Palićkom festivalu, pa otkrila da joj period izolacije tokom pandemije korone nije lako pao.

- Na Paliću se uvek osećam dobro. A nisam bila dobro. Šest meseci sam bila zatvorena u kući, pa je dolazak na Palić moj prvi izlazak - rekla je Mira i otkrila da je tokom karantina šetala na terasi kako bi održala kondiciju:

foto: Damir Dervišagić

- Imam terasu, ne mnogo veliku. Šetala sam po njoj, bilo mi je važno da hodam. Sinu Brani sam pokušavala da priredim dobar ručak, da spremim nešto što on voli da jede. Kasnije, kada sam se ohrabrila, počela sam da izlazim do pijace. Prijateljica me je zaustavila i pitala zašto idem peške i vučem kolica. Rekla sam joj da ne želim da me voze, već da hodam. To mi je bio ventil.

Glumica je otkrila da ju je tišina užasavala, kao i da je osećala dozu straha.

- Bojala sam se neizvesnog. Kad je nešto izvesno ja se prema tome odredim. Bez obzira na to o tom da li se radi o dobrom ili lošem, ja nađem meru, a kada je nešto neizvesno, ja ne znam kako da reagujem. To me plaši - poručila je za pomenuti medij.

foto: Aleksandar Jovanović

kurir.rs/glorija

Kurir