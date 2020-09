OVAKO JE ISIDORA ŽEBELJAN PRIČALA PRE 3 GODINE: Sanjala sam da publika na mojim koncertima igra i pije! Muzika mora da bude ŽIVA

Isidora Žebeljan, istaknuta srpska kompozitorka i akademik, preminula je danas u 53. godini, posle duge i teške bolesti.

Pre tri godine Isidora je dala intervju i pričala o tome da veseli muzičari koji sviraju klasiku i dirigent koji đuska pokazuju da ne mora samo popularna muzika da bude zabavna.

- Oduvek mi je smetalo što klasična muzika ima tu notu uštogljenosti - na koncertu su svi ukočeni, niko ne sme da se pomeri, a mog sina koji se vrpolji, ućutkuju i pokušavaju da smire... Sanjala sam o tome da na mojim koncertima publika šeta, igra, pije... jer muzika treba da bude živa. Zato sam i osnovala "Žebeljan orkestar", po uzoru na stare ciganske bendove. U njemu su vrsni muzičari kojima dirigujem, kako kažu, na neobičan način. Za sada smo još u službi nekih događaja, pa nije sve onako kako smo zamislili, ali i bez obzira na to, ispunjava me kad muzičari posle koncerta kažu koliko su se lepo osećali dok smo bili na sceni. Zato se ne obazirem na negodovanja ljudi iz muzičkih krugova koji, kao da se plaše svega što je drugačije - govorila je kompozitorka, koja je 2019. godine prema izboru nemačkog lista "Der Freitag", proglašena za jednu od deset najperspektivnijih ličnosti među političarima, glumcima, vizuelnim umetnicima iz celog sveta.

- Nemam pojma kako su došli do mene. Ima mnogo sličnih proklamovanja u svetu, pa nisam svemu tome pridavala veliki značaj, ali sam se lepo osećala - objašnjavala skromno.

Ona je pričala o još jednoj predrasudi prema kojoj su umetnici čudaci.

- Moj posao je u stvari sličan činovničkom - umetnica pokušava da na duhovit način predstavi rađanje muzike. Treba biti organizovan, a suprug me je naučio kako se to radi. Uveče napravim plan rada i striktno ga se pridržavam. Radim od toliko do toliko, a tad i tad mi je pauza. S obzirom na to da radim kod kuće, ostaje samo još da sinu Petru objasnim da ne treba svaki čas da mi upada u sobu i da me prekida - govorila je.

Suprug Borislav Čičovački i sestra Milica pisali su libreta za Isidorine opere, pa su tako, na pomalo neuobičajen način, u dobrom raspoloženju nastajali "Zora D", "Maratonci" i "Simon izabranik".

- Obično napravimo parti, na kom se porodično okupimo i onda pričamo o delu na kom ćemo raditi. To se pretvori u opštu zabavu, posle čega svako ode da radi svoj posao. Suprug, koji je oboista, biolog i pisac, napravi kostur priče, a onda moja sestra, koja je dramaturg, sve to sredi. Onda ja dobijem libreto u kom sve živo prepravljam, a oni za to vreme samo ćute i žmure - govorila je kompozitorka kroz smeh.

- Sa pet godina su me roditelji upisali na klavir, a ja sam se stalno, odlazeći na časove, molila samo da još taj čas prođe. Nisam volela da vežbam klavir, ali sam zato stalno eksperimentisala sa muzikom koju sam svirala, pa je to valjda sam početak ljubavi prema komponovanju - seća se umetnica.

Isidora Žebeljan rođena je u Beogradu 27. septembra 1967. godine. Diplomirala je i magistrirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Vlastimira Trajkovića. Od 2002. godine na tom fakultetu radila je kao profesor kompozicije. Za svoja dela dobila je važne nagrade u zemlji i u inostranstvu, među kojima je i Mokranjčeva nagrada (2004).Izabrana je za člana Srpske akademije nauka i umetnosti 2006, a za člana Svetske akademije umetnosti i nauka 2012. godine. Berlinski časopis Der Freitag izabrao je Isidoru Žebeljan za jednu od deset najperspektivnijih javnih ličnosti na svetu za 2009. godinu. Godine 2014, kao prva javna ličnost sa Balkana, dobila je nagradu Parlamentarne skupštine mediteranskih zemalja, za dostignuća u oblasti kulture i umetnosti, piše RTS.

