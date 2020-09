NIKAD NISAM BIO BOEM! LJUDI SU ME IZNEVERILI BAŠ ZBOG PARA: Gutović retko govori o sebi, a ovaj put je OTVORIO DUŠU O PRIVATNOSTI!

Glumac Milan Lane Gutović osvrnuo se na to zašto nikada nije bio boem, kako vaspitava decu, ali i zbog čega je doživeo najveća razočaranja u životu.

Milan Lane Gutović poznat je po mnogim istaknutim ulogama, ali publici neretko odaje utisak zatvorenog i zahtevnog čoveka. Ipak oni koji ga poznaju tvrde da je privatno jako emotivan i nežan.

"Zalažem se da budem nežan i dobar, sada mi ide više od ruke, a nekad sam bio grub, nekoliko puta se desilo. Kako godine idu i kako se sve više okrećemo da vidimo šta smo radili pre ovoga, u tom zbiru vidim da sam bio uvredljiv prema ljudima koje sam voleo, a nisam to želeo. Međutim, kada uvredim, nikad ne uradim to slučajno, to je namerno. Žao mi je što sam bio tako bahat zbog svojih godina, snage koju sam osećao u sebi i neke budućnosti u kojoj nisam video kraja. Mislio sam da sam večit i nepobediv ovakav, pravio sam se važan", ističe poznati glumac i otkriva da se sada trudi da sačuva samo lepe uspomene:

"Trudim se da me sećanje vodi na prijatne trenutne i na ljude koji su ostavili trag u mom životu, tu ne mislim na ljude koji su uneli svojim ponašanjem u moj magacin velike sanduke razočaranja."

Na pitanje zbog čega su ljudi uglavnom izneverili rekao je:

"Pare, one su osnovni element, one su sve i kada vam kažu nisu u pitanju pare, e baš jesu. Zato što im je novac toliko važan, zato ga nikada nemaju, a i za to malo novaca što dobiju oni su u stanju da zamene za svog druga, devojku, momka i tako dalje."

Kroz dugogodišnju karijeru, Laneta za razliku od njegovih kolega nikad nije pratio epitet boema.

"Nikad nisam bio boem, probao sam i to me i odučilo. Posle me bolela glava i pričali su mi kakav sam bio. Tokom života uglavnom sam blistao odsustvom sa takvih terevenki u pozorištu, jer nisam mogao da se uklopim nikako, te sam bežao... Voleo sam uvek da mene ostavi devojka a ne ja nju, to sam računao kao hrabar potez i onda ja nešto uradim i ona mi kaže aj ćao, beži. To mi je nekako bilo lakše nego da ja preuzimam inicijativu", rekao je Lane u emisiji "Balkanskom ulicom" na Nova S.

Slavni glumac takođe je otkrio da nije želeo da pravi veliko slavlja za svoju ženidbu, iako su njegovi roditelji želeli nešto drugačije.

"Nisam ni pitao svoje roditelje i venčao sam se u minijaturi, mi i kumovi i to je to. Majka je zbog toga nešto trabunjala, nešto bezveze. Međutim poznavala me je i znala je da imam minuli rad da se ne pojavljujem na svečanostima od ranije, tako da je znala da neću praviti ništa... Ja sam imao sestru i mi smo vaspitavani na različite načine, jer su žene pokvarene i vi se umiljavate i ima neki respekt cile mile ćerka, a ja sam od majke za njen prekor dobijao šamar. Svako dete samo sebi crta i sudbinu ili izaziva način vaspitanja koje njenu najviše odgovora. Ne mogu da se setim kad sam svoju decu lemao poslednji put, sa mlađim sinom sam se skoro prisećao kad je dobio batine. Jednom nešto je bušio džakove i jednom je razbio neki prozor, ali uglavnom su dobijali prekore, a ne batine", izjavio je Gutović.

U toku emisije duhovito je istakao i da danas na poseban način potpisuje poslovne ugovore.

"Visina mojih honorara ima suštinu presude. Nema pogađanja i nikad ne izgovaram visinu honorara bez prisustva kardiologa i neuropsihijatra", zaključio je.

