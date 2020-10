ČUVENI ŠELDON IZ ŠTREBERA I NJEGOV SUPRUG PRELEŽALI KORONU: Nismo znali šta je u pitanju, mislili smo da smo prehlađeni!

Glumac Džim Parsons (47) ispričao je u emisiji Džimija Felona da su on i njegov suprug Tod Spivak preležali koronu.

foto: Profimedia

"Bilo je to sredinom marta. Nismo znali šta je u pitanju. Mislili smo da smo prehlađeni, a onda je to postalo manje verovatno pa smo na kraju izgubili čulo ukusa i mirisa", rekao je Šeldon iz serije "Štreberi" Džim Parsons, prenosi "USA Today".

Glumac je dodao da ništa ne može da vas pripremi na gubitak ovih čula.

"Prkosilo je svim opisima. Nisam shvatao da čula ukusa i mirisa mogu u potpunosti da nestanu", poručio je pa nastavio:

"Kada ste u karantinu, zaista ne morate ništa drugo da radite, osim da jedete. Oh, Bože, to je bilo brutalno. Pojeo sam sve, a da nisam osetio ukus bilo čega. To je definicija protraćenih kalorija".

foto: Profimedia

Kurir.rs / Blic Žena / M.M.

