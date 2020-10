JOŠ SAM NEVINA, ČUVAM SE ZA BRAK I ZBOG TOGA ME ISMEVAJU: Pevačica u 28. godini otkrila svoju INTIMU!

Pevačica Eli Bruk svoju karijeru izgradila je kao članica benda " Fifth Harmony", a sada je u iskrenom intervjuu priznala da je u 28. godini još uvek devica, i istakla da će do braka ostati tako.

"Zaista sam srećna što sam to mogla da podelim sa svojim obožavateljima i čitateljima te im pokazati odluku koju sam donela, a oni to neka prihvate kako god žele", kaže ona i dodaje da je zbog toga nailazila na brojne osude pojedinaca:

"Bilo je trenutaka kada bi me ljudi ismevali ili mi ne bi verovali, ali ja to jednostavno moram imati u svom srcu, znati svoju istinu i samo pustiti da bude tako kako jeste. Neverojatan je osećaj kad vidiš da neko to poštuje. Nikad nisam osetila nikakav pritisak", ispričala je Eli.

Bivši momci nisu joj stvarali pritisak i poštovali su njenu odluku. Ipak, na poslu je postala žrtva pravog ismevanja.

"Bila sam potpuno ponižena, šokirana i zgrožena. Nisam osećala da imam bilo kakvu moć učiniti bilo šta po tom pitanju, jer nažalost u to vreme ljudi su znali za te stvari, ali zapravo nisu puno radili da bi to sprečili", kaže pevačica i dodaje:

"Ljudi nisu odgovarali za svoje postupke. Tako da sam se jednostavno osećala tako bespomoćna i sama. Samo poniženje i čak strah. Što sam tad mogla da učinim? Bila sam samo mala devojčica u grupi i svi su ti ljudi imali moć", zaključila je Bruk.

Kurir.rs/I.B./Hollywood Raw

